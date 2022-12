La Bebeshita paraliza la red en bikini animal print

Coqueta y sensual, fue como se dejó ver Daniela Alexis Barceló, mejor conocida como La Bebeshita, en su último video en TikTok, en el que presumió su curvilínea figura en un bikini con estampado animal print, con el cual encendió la red y se coronó como la reina del estilo de playa. Como era de esperarse, la conductor de Venga la Alegría Fin de Semana paralizó la red al llevarse cientos de comentarios halagadores, así como miles de likes.

La influences ha compartido en sus redes sociales que se encuentra unos días de vacaciones en las playas de Cancún, Quintana Roo, lugar que se ha convertido en el escenario perfecto para que modele sus espectaculares trajes de baño de dos piezas, como el que lució recientemente en la plataforma china al unirse al "trend" de la canción "RON COLA", de Rauw Alejandro y Súbelo Neo, en el que mostró sus mejores pasos de baile y su silueta de reloj de arena, que es tan admirada por sus fanáticos.

En las imágenes se puede observar como La Bebeshita sigue los pasos de la coreografía que se está haciendo viral en TikTok, sin embargo, al dar una vuelta la conductora de Tv Azteca se cubre la parte trasera de su cuerpo, por lo que da a entender que le dio pena, a pesar de que es una de las celebridades más atrevidas de las redes. "No me vean no me vean jajajaj", escribió la creadora de contenido para acompañar la imagen.

La Bebeshita conquista con bikini animal print

Dani, como le dicen de cariño sus fanáticos, no sólo conquistó con sus pasos de baile a sus más de 4.6 millones de seguidores en la plataforma de videos, sino también con su look de playa, ya que eligió un coqueto bikini de estampado animal print. La prenda resalta debido a que tiene el diseño de la piel de un jaguar, pues es amarillo con círculos negros, así que hace que luzca más el tono de su piel.

El bañador de dos piezas tiene un diseño sencillo de sostén de escote recto y tirantes delgados, así como una panty que resalta sus curvas debido a su corte ceñido en la parte de atrás. Con este bikini, La Bebeshita paralizó las redes sociales al lucir al máximo su figura, pues se llevó varios mensajes en donde reconocen que es una de las celebridades con mejor silueta en las redes sociales.

IG @bebeshitadany

"Hermosa", "te conocí desde que estabas en enamorándonos y desde que te vi fuiste mi amorosa fav", "tu siempre muy guapa", "la mejor", "LINDA BEBESHITA" y "por qué pena bebesita si estás super hermosa guapísima", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer, entre los que también destacan los emojis de corazón, cara enamorada y fuegos, por mencionar algunos. Asimismo, la publicación está ya superó los 13 mil "likes" y está a punto de llegar a los 170 mil reproducciones, cifra que superará fécilmente, pues es una de las consentidas.

La creadora de contenido tuvo un gran año, pues se unió al equipo de Venga la Alegría Fin de Semana en donde cada sábado y domingo conquistó al público con su carisma y también con sus atrevidos looks. Asimismo, fue parte de MasterChef Junior, en el que apoyó a los niños concursantes de la cocina más famosa de México. Debido a que ha sido un año muy ajetreado, la presentadora se fue a la playa a pasar unos días de vacaciones y celebrar las fiestas decembrinas.