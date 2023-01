Gaby Ramírez hace cambio drástico de look tras su supuesta salida de VLA

Gaby Ramírez no ha dejado que los rumores sobre su supuesta salida de Venga la Alegría Fin de Semana detengan sus proyectos personales, pues recientemente hizo un cambio drástico de look con el cual enamoró a sus millones de seguidores de redes sociales. Con las imágenes, la presentadora de televisión no sólo comprobó que es una de las más bellas del matutino, sino que también demostró que es una de las más queridas de la emisión que presuntamente llegará a su fin.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, se unió al talento de Tv Azteca desde hace un par de años, sin embargo, en 2022 debutó como conductora de VLA en su versión fin de semana, convirtiéndose en una de las favoritas debido a su profesionalismo, carisma y por supuesto su belleza. Por esta razón, sus seguidores en redes sociales aumentaron, y ahora en plataformas como Instagram, ya supera el 1.5 millones de admiradores.

Gaby Ramírez muestra cambio drástico de look

Fue por medio de la plataforma de Meta que la presentadora regiomontana compartió una serie de fotos en las que mostró que para empezar este año hizo un cambio drástico de look, pues dejó su melena corta en castaño claro para ahora lucir una cabellera mucho más obscura y larga, esto gracias al uso de extensiones. Las imágenes sorprendieron gratamente a sus fanáticos, quienes le dejaron cientos de mensajes halagadores con los que reconocieron que es una de las figuras más atractivas de la pantalla chica y las plataformas digitales.

Con la frase "Tengo un ojalá llenito de esperanza", Gaby Ramírez compartió el par de fotos con las que generó cientos de reacciones por parte de sus admiradores: "Siempre te llegarán cosas maravillosas hermosa te lo mereces feliz año TQ @gabrirmz y extraño massss", "La más bella!", "Tan hermosa", "Eres profundamente talentosa y trabajadora, además de ser bella e inteligente", "Hermosa ranfla!" y "Te quiero", entre muchos otros comentarios. Asimismo, la publicación tiene más de 57 mil "likes" en menos de 24 horas, lo que confirma que es muy querida.

En las imágenes la conductora de VLA Fin de Semana al parecer se encuentra en un cuarto, el cual fue escenario perfecto para que presumiera su nuevo estilo. Solo vistiendo una blusa blanca con hombros abultados y escote en "V", así como un pantalón de mezclilla, Gaby posó ante la cámara para enseñar su larga melena que la hizo verse totalmente diferente, sin embargo, de acuerdo a sus fanáticos y a sus amigos, sigue viéndose hermosa.

A pesar de que Gaby Ramírez es la consentida de Venga la Alegría Fin de Semana, sería una de las que saldría del proyecto en los próximos días, pues de acuerdo a algunos rumores sólo estarían al frente de la emisión matutina dos de sus compañeros. De igual forma se dice que el programa también está en riesgo de terminar debido a sus bajos niveles de audiencia, ya que la televisora del Ajusto estaría pensando en sustituir el show por uno nuevo, en el que ya no quedarían ni siquiera los conductores de lunes a viernes.

