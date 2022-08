Laura G se luce en VLA en mini falda y blusa con transparencias

Coqueta y hermosa, fue como se dejó ver en sus últimas publicaciones Laura G, quien durante el programa de Venga la Alegría (VLA) se lució con una mini falda y una blusa de transparencias que encantaron a sus seguidores. La presentadora de televisión conquistó a sus fanáticos con su atuendo, pues con este look demostró su belleza y su gran estilo para vestir.

Después de una semana llena de extravagantes looks, como el que presumió hace un par de días que hasta hizo recordar a Lolita Cortés, la regiomontana decidió volver con un estilo menos llamativo, sin embargo, no dejó de ser arriesgado, ya que eligió una prenda mini, corte que se ha convertido en uno de sus favoritos, pues ya se ha dejado ver con shorts, vestidos y faldas, piezas que ha combinado a la perfección.

Laura G se luce con mini falda y blusa de transparencia

Este jueves, la conductora de VLA cambió de look durante el reality "Quiero Bailar", el cual se transmite dentro de la programación del matutino de Tv Azteca. Para esta sección, Laura G eligió un conjunto de mini falda con una blusa de flecos y transparencias en la zona del torso, ambas adornadas con bordados de tonos rojos, dorados y verdes, asemejando una flor.

La conductora de VLA combina su look con botas altas FOTO: IG @lauragii

Con tan sólo las palabras "¿ 1 ó 2 ?", haciendo referencia a la elección de su par de fotos, Laura publicó estas imágenes en las que modeló su atuendo, el cual combinó con unas botas altas en color negro, que hicieron el match perfecto con este look, dándole una vibra mucho más sensual y moderna. Asimismo, recogió su cabellera y se hizo una coleta alta, lo que la hizo verse más juvenil y a la moda.

"No hay opción , tengo la jefa mas shula", "Te amo", "Bonita" Guapísima" y "Luces guapisima sabes cada vez te ves hermosa", son algunos de los comentarios que se pueden leer entre los emojis de corazón, llamas y cara enamorada que dejaron sus seguidores, quienes también le dieron más de 8 mil 700 "me gusta", algo que demostró que fue muy popular su look de este jueves.

Laura G cada vez se gana un lugar en las redes sociales como un referente de estilo, sobre todo para las mamás jóvenes, pues ha demostrado que a pesar de tener dos hijos, no ha dejado de lado su lado seductor y moderno, ya que viste prendas innovadoras y coquetas, con las que se une a las tendencias.

Laura G se luce en mini falda FOTO: IG @lauragii

Después de estar en Televisa y conducir Sabadazo, María Sonia Laura González Martínez, nombre real de la presentadora de televisión, dejó la empresa para unirse a Tv Azteca, en donde ahora está en Venga la Alegría, programa en el que se ha convertido en una de las favoritas junto a Anette Cuburu y Kristal Silva.

