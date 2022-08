Al estilo de Lolita Cortés, Laura G modela su figura con extravagante vestido rojo

Piezas con colores vibrantes, estampados llamativos y aplicaciones grandes, son los looks con los que se ha dejado ver recientemente Laura G durante el matutino de Venga la Alegría, sin embargo, el que más ha impactado, fue su extravagante vestido rojo que modeló el día de ayer durante la sección de "Quiero bailar", y que desató las comparaciones con Lolita Cortés.

Aunque la regiomontana había lucido un estilo discreto y formales durante el programa de Tv Azteca, en las últimas semanas ha experimentado con sus outfits mostrando un lado más atrevido y moderno, pues ha dejado los trajes sastres a un lado para posar con mini vestidos con transparencias, blusas innovadoras con animal print, así como playeras con escotes llamativos y cortes extravagantes.

Laura G presume extravagante vestido rojo

Este miércoles, durante la sección del reality "Quiero bailar" el cual está en sus últimos días de transmisión, Laura se robó todas las miradas debido a su extravagante vestido, pues además de llamar la atención por su vibrante color rojo, también lo hizo por su diseño, pues en el cuello y las mangas tenía capas de tul que le daban mucho volumen a la pieza.

Laura G se luce con un atuendo con mucho tul Foto: IG @lauragii

La conductora de VLA replicó su look en sus redes sociales y con la frase "Vente sencilla… lMPOSIBLE de la mano de @victoryjesse / @george_figueroa", compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram, en donde ya tiene 3.2 millones de seguidores, quienes evidentemente no dejaron de llenarla de "likes" y halagadoras palabras, entre las que se pueden encontrar "La belleza en todo su esplendor", "Wow de rojo" y "bonito look Laura", por mencionar algunos.

El vestido es una pieza corta que va a arriba de las rodillas y que tiene una abertura en una de las piernas, asimismo posee un escote recto muy discreto que se cubre con el tul del cuello, tela que también se hace presente en las mangas. Debido a que es una prenda muy extravagante, la conductora de televisión no necesitó de muchos complementos, pues sólo utilizó unos aretes en forma de estrella en tono plata.

Con su llamativo vestido se coronó en VLA Foto: IG @lauragii

Debido a lo llamativo de su atuendo, Laura G fue comparada con la "jueza de hierro" de La Academia, Lolita Cortés, quien desde hace varios años se ha lucido con looks muy estrafalarios durante el reality show de canto, sin embargo, a diferencia de la presentadora, la actriz combina sus outfits con grandes pelucas de diferentes colores, pues no tiene miedo al qué dirán y se siente cómoda vistiendo de esa forma.

Tras varios años de pertenecer a Televisa y estar envuelta en algunas polémicas, María Sonia Laura González Martínez, nombre real de la estrella, dejó la empresa para unirse a Tv Azteca, en donde fue bien recibida por lo que llegó a estar al frente de Venga la Alegría, en donde se ha convertido en una de las favoritas junto a Anette Cuburu y Kristal Silva.

Asimismo, la conductora del VLA se colocó como un referente de moda para las mujeres, sobre todo para las mamás jóvenes, quienes han encontrado en ella un ejemplo de glamur y elegancia, pero también de sensualidad, debido a que usa todo tipo de prendas que van desde atuendos mini, hasta vestidos de noche que cautivan por su estilo.

