Laura G paraliza la red con mini vestido con transparencia y se corona como la más hermosa en VLA

Laura G volvió a demostrar que es una de las conductoras más hermosas de Venga la Alegría (VLA) al modelar un mini vestido con transparencias. La presentadora de televisión robó miradas con su look, por lo que decidió replicarlo para sus más de 3.2 millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que recibió cientos de halagadores mensajes, así como miles de "me gusta".

La originaria de Monterrey, Nuevo León, cada día se luce con prendas más atrevidas en el matutino de Tv Azteca, pues no sólo opta por seguir las tendencias, sino también por dar un poco de innovación a cada uno de sus looks. La presentadora puede usar desde trajes formales, hasta piezas cortas como son mini shorts y vestidos con los que luce su figura al máximo y da cátedra de estilo, sobre todo para las madres jóvenes.

Laura G modela mini vestido con transparencia

Este martes, María Sonia Laura González, nombre real de la estrella de televisión, replicó en su cuenta de Instagram el look que lució durante VLA. Para este día, la conductora de 37 años eligió un atuendo juvenil y moderno, ya que se dejó ver con un mini vestido negro que tenía arriba una red verde con brillos y transparencias, la cual permitió que mostrara su figura, así como su belleza.

Laura G se luce con mini vestido Foto: IG @lauragii

"Vestido negro + red = idea de @george_figueroa …¿ Les gustó?", colocó Laura en la descripción del post en la plataforma de Meta, dándole crédito al George Figueroa. Sus fanáticos demostraron que sí estuvieron de acuerdo con este look, pues se pueden leer mensajes como "Me encantó, bellísima como siempre", "Estas preciosa y eres una Diosa reina", "Fabulosa, fantástica, hermosa y sexy, que más se puede desear" y "Guapísima".

La conductora de Venga la Alegría combinó el atuendo con unos tacones negros y una gargantilla tornasol en color verde, la cual fue el complemento perfecto para este mini vestido con transparencias, con el cual impuso con su estilo juvenil y dio cátedra de moda para las mayores de 30 años.

Tras varios años de pertenecer a Televisa y conducir Sabadazo, Laura G decidió comenzar un nuevo camino al unirse al talento de Tv Azteca, lugar en el que ha destacado debido a que está al frente del matutino de VLA, así como en La Academia, programas en los que se luce los mejores looks y muestra su carisma, siendo una de las favoritas.

Moderna y juvenil, lució la conductora de VLA Foto: IG @lauragii

