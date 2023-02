Tania Ruiz: así fue su intensa historia de amor con el expresidente, Enrique Peña Nieto

Luego de casi cuatro años de relación, el martes 31 de enero se hizo oficial el fin del mediático romance entre Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz y debido a ello en esta ocasión recordaremos cómo fue la intensa historia de amor entre el expresidente de la República Mexicana y la bella modelo, la cual, desafortunadamente, no tuvo un final feliz, aunque se dio en los mejores términos.

Hasta el momento, no se tiene el dato exacto de cuándo fue la primera vez que Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz coincidieron, sin embargo, se dice que fue en la época en la que el político todavía ocupaba la banda presidencial, no obstante, debido a que estaba casado con Angélica Rivera las cosas no pasaron a más, por lo que tuvo que esperarse a concluir su mandato y a divorciarse de la también actriz para empezar a darle vuelo a su amorío con la modelo potosina.

Tania Ruiz y EPN hicieron público su romance a mediados del 2019. Foto: IG: taniaruize

Los rumores del romance entre Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz comenzaron a circular a principios del 2019 pues el mandatario anunció su separación de Angélica Rivera, pero fue hasta que se concretó legalmente el divorcio cuando comenzó a aparecer de manera pública con la modelo, quien en julio de 2019 le gritó a los cuatro vientos su amor por el político mexiquense.

Desde el inicio de su relación, la pareja trató de ser más que hermética con lo que sucedía al interior de su romance, sin embargo, en fechas y eventos importantes ambos aprovechaban para manifestarse su amor en redes sociales.

EPN y Tania Ruiz vivieron su romance entre Madrid y México. Foto: IG: taniaruize

Debido a lo mediático que se hizo su romance, la pareja tuvo que disfrazarse en más de una ocasión para librar el acecho de la prensa y así poder disfrutar de su amor como cualquier otra persona realizando románticas caminatas por las calles de Madrid, ciudad en la que residían juntos y en la que la modelo permanecerá tras su ruptura.

Cabe mencionar que, el hecho de que el romance de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz fue muy mediático, casi nunca dieron de qué hablar pues nunca se supo de alguna pelea, infidelidad o cualquier otra cosa que pudiera turbar su relación, la cual, aparentemente era una de las más estables de la farándula, incluso, en diversas ocasiones se llegó a hablar de una posible boda o de un embarazo, pero esto nunca ocurrió.

El mediático romance de la pareja duró casi cuatro años. Foto: IG: taniaruize

En los últimos meses, los rumores de separación comenzaron a hacerse presentes en la relación de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz, sin embargo, ambas celebridades permanecieron en silencio esperando a que se disiparan dichas versiones y una vez que esto casi ocurría, fue la modelo potosina quien ofreció una entrevista para la revista “¡Hola!” donde confirmó que ya no estaba de romance con el exmandatario.

En la entrevista, la modelo no detalló desde qué fecha dejaron de estar juntos, sin embargo, con el fin de no dar pie a especulaciones, señaló que esta decisión fue tomada en conjunto pues ambos coincidieron que sus proyectos de vida no empataban y fue clara al mencionar que no hubo ninguna razón negativa detrás de su ruptura y para finalizar aseguró que el cariño entre amos siempre prevalecerá y se mostró agradecida con Peña Nieto, así como con toda su familia, con quienes llegó a tener una muy buena relación.

Tania Ruiz aseguró que su ruptura con EPN se dio en buenos términos. Foto: IG: taniaruize

Tania Ruiz también aprovechó la entrevista para dar a conocer que se quedará a vivir en Madrid y no dio a conocer cuál es el futuro que tendrá Enrique Peña Nieto, quien todavía no ha emitido ninguna declaración al respecto, por lo que se espera que en los próximos días dé a conocer cuáles son sus planes a corto y mediano plazo.

