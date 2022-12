Tania Ruiz presume su belleza con lujoso look de top y abrigo de cuero

Las famosas ya están conquistando la red (y el mundo de la moda) con sus mejores looks invernales en los que enseñan a usar prendas abrigadoras sin perder el estilo ni mucho menos morir de frío y si hay alguien que destaca entre ellas es la guapa modelo Tania Ruiz, quien es toda una fashionista y siempre presume los atuendos ideales para cada temporada. Tan solo este domingo, causó furor con un lujoso conjunto en el que presumió las mejores tendencias del momento y cautivó a sus miles de fans.

Por medio de su cuenta de Instagram, la novia del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, compartió una foto modelando frente al espejo, desde donde presumió toda su belleza y confirmó que ella es una de las mujeres mexicanas más guapas del mundo del espectáculo y por supuesto, la que tiene el mejor estilo. En esta nueva cátedra de moda, Tania Ruiz demostró que un top, abrigo de cuero y pantalones holgados son la combinación perfecta para este invierno.

La temporada otoño-invierno 2022-2023 tenía como protagonistas a al menos seis colores; sin embargo, el estreno de "Melina" en Netflix y los looks inspirados en este personaje que retoman un estilo gótico han dejado en claro que el negro también se verá mucho para lo que resta de diciembre y para los próximos meses. Por supuesto, la guapa modelo ya se sumó a esta fiebre de la forma más icónica al lucirse como nunca con un look total black con el que causó furor en las redes.

"A veces uno no sabe qué es lo que viene mañana. Pero lo que sí sé y trato siempre es el estar agradecida por lo que sí está pasando. Por lo que tengo, por lo que Dios pone en mi camino día con día. Por abrir los ojos y darle atención a las cosas que me hacen bien", se lee en su publicación que rápidamente acumuló miles de me gustas en Instagram