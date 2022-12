Aleida Núñez eleva la temperatura al posar con solo un abrigo abierto

Aleida Núñez acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que a través de su perfil de Instagram dio una pequeña probadita de las candentes fotos y videos que publica en su página de contenido exclusivo, por lo que las imágenes de la talentosa actriz y conductora dejaron sin aliento a todos sus fans, quienes no pudieron resistirse ante su arrolladora belleza e infinita sensualidad y se volcaron en halagos para la también modelo.

Como se mencionó antes, fue a través de la aplicación de la camarita donde Aleida Núñez publicó el video en cuestión, el cual, tuvo diversos objetivos pues además de deleitar la pupila de sus seguidores quiso incentivarlos a que se suscriban a su página de contenido exclusivo, donde informó que, durante el mes de diciembre habrá un descuento del 70% en el primer mes de suscripción.

Para este revelador video, Aleida Núñez se mostró más seductora que de costumbre pues arrancó suspiros usando tan solo un abrigo de color negro, el cual, dejó abierto y gracias a esto se pudo ver que no llevaba nada de bajo, por lo que presumió todos sus encantos completamente al natural, cabe mencionar que, la actriz fue sumamente cuidadosa para no enseñar de más, no obstante, lo que más enloqueció a los casi cuatro millones de seguidores que ostenta fueron los seductores gestos que hizo hacía la cámara.

Es importante señalar que dicho video de Aleida Núñez fue publicado a través de sus historias de Instagram, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que dicho clip llegara a otras plataformas donde los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

“Eres un bombón”, “Toda una reina”, “¡Qué mujeron!”, “Simplemente divina”, “Cada día más hermosa”, “La Diosa de la sensualidad” y hasta un “Cásate conmigo” fueron algunos de los halagos que se llevó Aleida Núñez, quien está convertida en todo un fenómeno en redes sociales desde que incursionó en la venta de contenido exclusivo.

Sobre Aleida Núñez, la estrella del momento

Con 41 años de edad y más de dos décadas de experiencia en los medios, Aleida Núñez se encuentra atravesando por un extraordinario momento en su carrera artística debido a que está teniendo éxito en todos y cada uno de los emprendimientos que ha hecho, prueba de ello es que está colaborando en diferentes proyectos en televisión y en el teatro, además, también se ha encargado de darle vuelo a su faceta como cantante y por si fuera poco también es todo un fenómeno en redes sociales gracias a que incursionó en la venta de contenido exclusivo.

Aleida Núñez es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: aleindanunez

Cabe mencionar que, el éxito y estabilidad de Aleida Núñez no solo aplica para su vida profesional pues en el plano personal la actriz nacida en Lagos de Moreno, Jalisco también ha encontrado un buen balance ya que se sabe que se está dando una nueva oportunidad en el amor, pese a que ha tratado de ser sumamente hermética con su relación, además, lleva una excelente relación con su hijo Alexander, quien ya tiene nueve años.

SIGUE LEYENDO:

Galilea Montijo: 3 mini vestidos con los que ha paralizado la red

La hermana de Yailin La Más Viral paraliza la red con poco a la imaginación

África Zavala conquista la red con entallado minivestido de encaje