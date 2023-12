Omar Fayad revela cuál será su futuro con Victoria Ruffo: "siempre la voy a apoyar"

Después de que se especulara sobre el divorcio de Omar Fayad y Victoria Ruffo, ahora fue el político mexicano quien negó que se esté separando de la actriz, pues hasta dio a conocer cuáles son sus planes a futuro ya que próximamente podría ser embajador de México en Noruega. Con sus declaraciones, el ex gobernador de Hidalgo, deja ver que están más unidos que nunca.

El político por fin habló para una revista de circulación nacional, en el que se refirió a los rumores sobre su supuesta separación de Ruffo. A pesar de que la protagonista de "La Madrastra" ya había aclarado que la noticia no era verdad, ahora Fayad se refirió al tema y declaró que aunque son una familia "disfuncional", tienen una buena relación y son muy felices juntos.

Sigue leyendo:

José Eduardo Derbez revela si Victoria Ruffo se irá de México, este sería el motivo

Eugenio Derbez se burla del supuesto divorcio de Victoria Ruffo, asegura que Omar Fayad "debe de estar celebrando"

El político fue propuesto como embajador en Noruega IG @omarfayadmeneses

Omar Fayad habla por primera vez de Victoria Ruffo

Con el humor que lo caracteriza, el ex gobernador Hidalgo habló por primera vez del supuesto término de su relación con la protagonista de "Corona de lágrimas". "Ya ves que estuvieron jode y jode sobre si estábamos divorciándonos. Como dice Victoria: 'Yo no la voy a dejar'. No estoy dispuesto a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno", recalcó el hidalguense.

Omar Fayad explicó que se refiere a que son una "familia disfunsional" debido a que cada uno está en sus proyectos, pues Victoria Ruffo está de gira con una obra de teatro en Estados Unidos y llega hasta el domingo a Pachuca, en donde actualmente viven; mientras que sus hijos estudian en aquel país. "Tengo una mujer guapa y famosa. Soy un hombre maduro. Como te digo, somos una familia disfuncional, pero unida", aclaró.

"Le estuve mandando (a Victoria Ruffo) memes que la gente sube a redes. De mí se han dicho infinidad de cosas. La verdad no hacemos caso y nos hemos reído mucho con lo del divorcio", destacó sobre cómo tomaron la noticia de la supuesta separación. "Dejamos que la gente hable. Que digan lo que quieran. Nuestra realidad va más allá de esos chismes", comentó.

Victoria Ruffo se encuentra de gira por Estados Unidos IG @victoriaruffo

¿Qué harán Omar Fayad y Victoria Ruffo en el futuro?

"Vivimos tranquilos. Cada uno con su chamba. Si ella quiere hacer películas, teatro o novelas, siempre la voy a apoyar", dijo Fayad, quien fue propuesto como embajador en Noruega, pero que aún necesita la aprobación del Senado. El político adelantó que viajaran al país europeo en vacaciones, pero que aún no hay nada decidido.

"Mis hijos estudian actualmente en Estados Unidos, pero en estados diferentes. 'Vicky', mi hija, estudia Diseño de moda. Y Anuar, Administración", explicó, para después agregar: "ahora, en vacaciones de diciembre, nos los llevaremos a Noruega. Esperaré a que termine la gira de teatro mi esposa y entonces, ya en familia, tomaremos las decisiones", sentenció.