Victoria Ruffo se divorcia de Omar Fayad: ellos son todos los amores de la reina del melodrama

La noche de este primero de noviembre, trascendió la información que una de las parejas del gremio artístico había tomado la firme decisión de divorciarse luego de 22 años de matrimonio, se trata de Omar Fayad y Victoria Ruffo.

La información la compartió el periodista Alex Kaffie y detalló que la ahora expareja ya se encuentran en pleno trámite de divorcio, sin embargo, reveló que no posee más detalles sobre en qué término se esté dando la separación, pues cabe mencionar que Victoria Ruffo en sus relaciones pasadas no ha terminado de manera cordial.

¿Quiénes han sido los amores de Victoria Ruffo?

Luego de que la información sobre el presunto divorcio entre “la reina del melodrama” y el político saliera a la luz, recordamos que la vida amorosa de Victoria Ruffo siempre ha dado mucho de qué hablar.

Y es que, Omar Fayad no ha sido el único hombre que logró conquistar a la actriz que es recordada por las mejores escenas de lágrimas en nuestro país, debido a esto a continuación te daremos a conocer quienes fueron los grandes amores de Victoria Ruffo, aunque con casi todos terminó muy mal.

Ricardo Rocha

El famoso periodista que perdió la vida el pasado 4 de junio de 2023 y Victoria Ruffo fueron muy cercanos en la década de los 90 y en todos lados se les veía juntos, sin embargo, nunca confirmaron dicha relación.

Fue una famosa publicación de espectáculos que habría confirmado el romance entre el periodista y la actriz, de acuerdo con dicho medio, la relación que tenían preferían llevarla en privado lo más posible.

Foto: X @madonnoniko

La actriz y el periodista tuvieron un breve romance

El amor entre Rocha y Ruffo no duró mucho, pues a los pocos meses se separaron y la actriz fue ligada sentimentalmente a Eugenio Derbez, sin embargo, se sabe que el romance con el periodista no terminó del todo bien, tanto así que cada que le preguntaban de él, “la queen” no quería ni mencionar el nombre de éste.

Eugenio Derbez

Luego de concluir su romance con Ricardo Rocha y no querer mencionar nada sobre cómo y por qué decidieron terminar, la actriz confirmó que tenía una nueva pareja y que se trataba de un actor y comediante joven y “fornido”.

Se sabe que el romance entre ambos no fue algo sencillo pues incluso estuvieron separados un año, y luego de ese tiempo se volvieron a reencontrar y finalmente su romance dio frutos pues se convirtieron en padres en 1992.

Foto: IG Eugenio Derbez

La pareja terminó muy mal y no se pueden ni ver

Pero no fue sino hasta 5 años más tarde que la pareja se separó en medio de una gran polémica, misma que hasta la actualidad los tiene distanciados, y con el nulo deseo de arreglar la situación y tener una relación cordial por su hijo, y es que mientras que Ruffo acusó a Derbez de haberla engañado con una boda falsa, el actor y comediante asegura que eso solo ha sido un invento de la madre de su hijo para hacerlo quedar mal.

Omar Fayad

Tan solo cuatro años después de su separación de Eugenio Derbez vino un nuevo amor a la vida de Victoria Ruffo, pues gracias a una amiga en común conoció a Omar Fayad, con quien salió varias veces hasta que finalmente, éste le propuso ser novios, la relación iba muy bien, tanto que un mes antes de cumplir su primer aniversario, el político pidió matrimonio a la actriz.

Fue así como en 2001 llegaron al altar, y la boda se llevó a cabo en la Parroquia de San Agustín en CDMX, Ruffo lucía hermosa enfundada en un vestido blanco diseñado por Mitzie.

En 2004, la pareja se convierte en padres de los mellizos Victoria y Anuar Fayad Ruffo, por lo que su relación cada vez se reforzó más, y junto con José Eduardo Derbez, primogénito de la actriz, lograron una de las familias más sólidas del espectáculo; sin embargo, a 22 años de todo esto, el matrimonio llegaría a su fin,

Foto: IG Victoria Ruffo

Formaron una gran familia

Cabe señalar que tras la información que compartió el periodista Alex Kaffie, ni Victoria Ruffo, ni Omar Fayad han confirmado o desmentido dicha información, sin embargo, se espera que en las próximas horas den detalles.

