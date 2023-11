José Eduardo Derbez revela si Victoria Ruffo se irá de México, este sería el motivo

El famoso conductor de televisión, José Eduardo Derbez dio de qué hablar en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló sobre la posibilidad de que su mamá, Victoria Ruffo, se vaya de México para comenzar a vivir en Noruega.

Fue hace unos días cuando Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, fue propuesto como embajador de México en Noruega. Ante esta situación los medios de la farándula especularon que la actriz de telenovelas cambiaría de residencia, por lo que su hijo fue cuestionado al respecto.

Sigue leyendo:

José Eduardo Derbez hace polémica broma de Paco Stanley frente a Paul Stanley, esto pasó: "estuvo fuerte"

La mañana de este lunes 13 de noviembre el programa matutino "Venga La Alegría" compartió una entrevista con José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. El conductor del programa "Miembros Al Aire" fue cuestionado sobre si su mamá se irá del país.

Frente a las cámaras de televisión el también protagonista de "De Viaje con los Derbez" dijo que hasta el momento no ha hablado con su mamá ni con Omar Fayad, por lo que no sabe si se irán a vivir a Noruega en los siguientes meses.

"No he hablado con ninguno de los dos (Victoria Ruffo y Omar Fayad), no sé si se va o no se va. No manejo esa información", contó.