Eugenio Derbez se burla del supuesto divorcio de Victoria Ruffo, asegura que Omar Fayad "debe de estar celebrando"

El famoso comediante, Eugenio Derbez se robó todos los reflectores en el mundo de la farándula después de enviar un mensaje dirigido a su expareja sentimental, Victoria Ruffo, quien está en boca de todos después de que trascendiera que se está divorciando del político, Omar Fayad.

Fue en una de sus recientes apariciones en televisión en donde el creador de "La Familia P.Luche" reaccionó al nuevo rumor que involucra a la protagonista de telenovelas como "La madrastra" y "Corona de lágrimas". Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

Hace unos días Eugenio Derbez estuvo como invitada estrella en el programa de espectáculos "El gordo y la flaca" para promocionar la película "Radical". Sin embargo se quedó unos minutos más para presentar la noticia del supuesto divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad.

Frente a las cámaras de televisión el protagonista de "No se aceptan devoluciones" dijo que no podía dar esa noticia pues le volverían a quitar a su hijo, José Eduardo Derbez, a quien procreó con Victoria Ruffo. Posteriormente dijo que Omar Fayad debe de estar celebrando por su separación de la actriz.

"Yo no puedo dar esa noticia. Me van a quitar al niño otra vez. Yo he estado en los zapatos de este hombre (Omar Fayad) me imagino debe de estar celebrando", respondió en tono de broma.