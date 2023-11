Victoria Ruffo le envía un mensaje a Eugenio Derbez, revela por qué no estará en De Viaje con los Derbez: "es mentiroso"

Una vez más la primera actriz, Victoria Ruffo se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló de su expareja sentimental, Eugenio Derbez, con quien ha estado distanciado por varios años.

En su reciente visita al programa "La Mesa Caliente" la protagonista de las telenovelas "La madrastra" y "Corona de lágrimas" rompió el silencio para explicar el verdadero motivo por el que no estará en la nueva temporada de "De Viaje con los Derbez" a pesar de que expresó su deseo de participar.

En la reciente transmisión del programa "La Mesa Caliente" la primera actriz, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre su posible participación en la nueva temporada del reality show "De Viaje con los Derbez", protagonizado por su expareja y su hijo, José Eduardo Derbez.

Te puede interesar: Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tienen una fuerte pelea, filtran video: "ya no aguanto"

En este sentido la reconocida actriz dijo que sí estaba dispuesta a participar en la nueva temporada, pero lamentablemente no cree que vaya a suceder pues no le podrían llegar al precio. Tras su comentario lanzó una risa que demuestra que todo se trató de una broma.

"Yo sí, estoy en la mejor disposición. No creo que se puede hacer, no me van a poder pagar bien", contó.