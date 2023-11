Victoria Ruffo reveló si Eugenio Derbez la dejó por otra mujer

A pesar de que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez tuvieron una relación hace algunos años, su romance todavía da de qué hablar, pues fue uno de los más emblemáticos de la farándula y su separación fue muy polémica. Aunque hay varias teorías sobre cuáles fueron los motivos por lo que terminaron su compromiso, la más fuerte es que el comediante dejó a la actriz por otra mujer, por lo que hace algunos años, fue la "Reina de las telenovelas" quien reveló la verdad.

Hace algunos años, Ruffo dio una entrevista para "Historias Engarzadas" en donde habló de su carrera, así como de sus parejas sentimentales. Evidentemente, trató su separación con Eugenio Derbez con el que salió por cuatro años y tuvo a su hijo, José Eduardo Derbez, no obstante, la actriz declaró que "se acabó el amor", así que de mutuo acuerdo decidieron separarse, pero ella terminó más afectada que el ahora director de cine, quien rápidamente tuvo una novia.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo terminaron en 1997 Foto: Archivo

¿Eugenio Derbez engañó a Victoria Ruffo?

Después de que en 1997, Eugenio y Victoria se separaran definitivamente, el comediante comenzó a salir con la diseñadora de modas Sarah Bustani. Al respecto de la relación de su expareja, la protagonista de "Simplemente María" confesó que sentía que la gente creía que la habían cambiado, no obstante, ella dijo que no piensa que las cosas se dieran de esa forma, pues aseguró que el amor se había terminado entre los dos.

"Yo no quería salir. Yo sentía que si salía a la calle era como señalada. 'Mírala la dejaron por otra. Mírala que fea, está gorda, por eso la dejaron. Mira que vieja'. Yo sentía que en cuento saliera a la calle todos los coches y la gente iban a voltear a señalarme", destacó en la conversación con Mónica Garza, quien cuestionó a Victoria si de verdad Eugenio Derbez la había "cambiado" por otra mujer.

Tras romper con Victoria Ruffo, el comediante salió con Sarah Bustani Foto: Especial

"No creo. En esos momentos a la mejor sí lo sientes de esa manera. Como te digo, de repente te ves tu sola sin trabajo, gorda, fea y con un niño. Y volteas a ver al señor y con novia, trabajo, delgado, guapo y sin niño", señaló la protagonista de "La Madrastra", la cual también destacó que terminó muy afectada tras su ruptura con Derbez, con el que años después tuvo problemas por la custodia de su hijo, José Eduardo.

Victoria Ruffo tuvo que tomar terapia para superar a Eugenio Derbez

De acuerdo a las hermanas de la actriz, Victoria terminó muy afectada por la ruptura con Eugenio, pues quería salvar la relación por el bien de su hijo y también porque lo amaba. La llamada "reina de las telenovelas" lloraba por las noches hasta quedarse dormida, así que decidió tomar terapia psicológica para superar el término de su relación con el hijo de diva del cine mexicano, Silvia Derbez.

La actriz tuvo a su hijo José Eduardo Derbez con el comediante IG @victoriaruffo

"Fui a tomar terapias, estuve como 7 meses con una terapeuta. Yo tengo una frase muy clara que me ayudó mucho, que fue 'el problema es de dos, el 50 por ciento de uno, y el 50 por ciento del otro'. O sea, no es tu culpa totalmente, ni la culpa del otro, y yo me echaba la culpa totalmente", mencionó la actriz, quien después de muchos años de estar sola comenzó una relación con el político Omar Fayad.

