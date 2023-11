José Eduardo Derbez aclara si Victoria Ruffo y Omar Fayad se van a divorciar

Fue el pasado 1 de noviembre cuando los rumores de una presunta separación entre Victoria Ruffo y Omar Fayad comenzaron a circular en redes sociales, pues de acuerdo al periodista Alex Kaffie, la pareja ya estaría en trámites de divorcio.

Pese a que el periodista asegura tener una fuente confiable que le confirmó dicha información, la pareja no se ha pronunciado al respecto, pues no han confirmado ni negado dicha información, sin embargo, quien ya habló sobre la presunta separación es José Eduardo Derbez, primogénito de la actriz.

Foto: IG @jose_eduardo92

El actor habló de la presunta separación de su madre y Omar Fayad

Aunque en este momento el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se encuentra en Estados Unidos en medio de una gira de la obra de teatro en la que participa, el joven ya dio sus primeras declaraciones sobre la presunta separación entre su madre y el político Omar Fayad.

Fue la periodista Inés Moreno quien logró contactar al actor y conductor, por medio de whatsapp, y fue a través de esa vía que el actor de 31 años de edad dio detalles de lo que se ha estado hablando en las últimas horas.

La fuente anteriormente mencionada mostró en su transmisión de YouTube las capturas de pantalla de la conversación que sostuvo con José Eduardo Derbez, en ella el joven actor desmiente que su mamá y Omar Fayad se vayan a divorciar, o por lo menos él no se ha enterado.

“No pues no tenía idea pero pues diario habló con los dos y si no me he enterado supongo que no es verdad jajaja o a menos que sea sorpresa”, se lee en el mensaje de José Eduardo Derbez