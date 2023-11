Victoria Ruffo: ¿por qué no tiene buena relación con Eugenio Derbez?

Este primero de noviembre, trascendió la información que la actriz Victoria Ruffo y su aún esposo el político Omar Fayad han decidido separarse tras 22 años de matrimonio y dos hijos en común, hasta el momento ninguno de los dos involucrados han confirmado o negado dicha información.

Tras darse a conocer la presunta separación del matrimonio Fayad Ruffo, se ha recordado que esta no sería la primera vez que “La Reina de los melodramas” se enfrenta a una dolorosa separación, pues hace algunos años terminó con Eugenio Derbez en medio de la polémica de una boda falsa, desde entonces no tiene una buena relación con el papá de su hijo mayor.

¿Cuál es la versión de Victoria Ruffo de su boda falsa con Eugenio Derbez?

Aunque muy pocas veces, la protagonista de “Simplemente María” ha tocado el tema de su polémica separación de Eugenio Derbez, fue en 2009 en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que la actriz habló de lo que sucedió ese polémico día en el que “se casó” con el papá de su primogénito.

Y es que de acuerdo con la actriz, Eugenio Derbez la llevó con engaños a un famoso hotel de la CDMX en donde la hizo subir muchas escaleras rumbo a un helipuerto, cuando se dio cuenta que sonaba la marcha nupcial y comenzó a surgir el momento más especial para ella, el cual se convertiría en una pesadilla años más tarde.

“Baja una amiga de él con un vestido de novia y me lo enfundan, me dan un ramo y me hacen subir las escaleras, está mi mamá, mis hermanas, su hermana, mis amigos…y yo ¿qué onda? a lo lejos veo a un cuate vestido de padre, yo nunca me había casado, para mí, yo me estaba casando…yo lo asumí ¿me entiendes?, hubo argolla, de ahí comimos unas pizzas y de ahí corrimos al Ángel de la Independencia a tomarnos unas fotos…para mí me estaba casando, para mí era mi boda”, comenzó a narrar Victoria Ruffo

La actriz aseguró que fue un día muy especial para ella y que estaba muy ilusionada con todo lo que sucedió, sin embargo, no fue sino hasta que se casó con Omar Fayad que se dio cuenta que un matrimonio no se hace así y se necesitan muchos papeles.

“Para mi era mi boda, entonces él dice que obviamente era una especie de regalo, de sorpresa pero que obviamente no era un matrimonio, y si me creen bien, y si no también, yo era a la mejor muy inocente, ignorante yo pensé que me estaba casando”, dijo Victoria Ruffo en 2009

¿Cuál es la versión de Eugenio Derbez?

Como en todas las historias existen dos versiones, y aunque Eugenio Derbez ha hablado más ocasiones de este tema, el actor, productor y comediante asegura que su ex pareja sentimental sabía perfectamente que no había una boda real, incluso en una entrevista que dio a Yordi Rosado dejó entrever que Victoria Ruffo habría sido la que dio la idea de hacerle creer al público que se casaron.

“Me dice vamos a casarnos, vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar y no tenemos por qué decirle a la gente del acta de matrimonio, ahí está no se las vamos a enseñar…vamos a decir que nos casamos y punto, si acaso nos compramos unos anillos…”, comenzó a relatar Eugenio Derbez

Fue entonces que decidieron comprar anillos en una joyería que se encuentra en el Estado de México y un día a modo de sorpresa, Eugenio Derbez preparó lo que sería la supuesta boda todo esto para entregarle los anillos y que no pasara desapercibida la ocasión, dicha reunión estuvo llena de diversión, incluso dieron de comer hamburguesas y pizzas, el actor y productor asegura que tanto su familia y amigos de la actriz estaban al tanto de que no era una boda real, por lo que se le hace muy raro que se haberlo sabido no hubieran hecho algo al respecto ese mismo día.

Pese a que era un acto consensuado, en el momento en el que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez decidieron separarse, de acuerdo con el productor, la defensa legal de la actriz de telenovelas utilizó la supuesta “boda falsa” como pretexto y así poder quitarle la patria potestad de José Eduardo a Eugenio, cosa que es algo que le cuesta mucho trabajo perdonar a Ruffo el haberlo tenido separado de su hijo tanto tiempo.