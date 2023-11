Victoria Ruffo: la romántica canción que le dedicó Eugenio Derbez cuando aún estaba enamorado

El nombre de Victoria Ruffo se encuentra en el ojo del huracán tras se especulara sobre su divorcio de Omar Fayad. Aunque su historia de amor está tomando relevancia en medios y redes sociales, también la situación que vivió con Eugenio Derbez, quien fue su ex pareja y padre de su hijo José Eduardo. Con el comediante vivió una polémica, sin embargo, cuando estuvieron juntos hasta una canción romántica le dedicó.

Este jueves 2 de noviembre, se dio a conocer que Victoria Ruffo y Omar Fayad podrían haberse divorciado después de 22 años de matrimonio. Hasta el momento, ni la actriz ni el exgobernador de Hidalgo, han dicho nada al respecto, sin embargo, sus nombres están siendo tendencia, así como la de sus exparejas, entre ellas el protagonista de "No se aceptan devoluciones", quien tuvo una relación con la artista, por lo que su historia de amor está llamando la atención.

Victoria Ruffo y Omar Fayad se divorciaron Foto: Archivo

La canción que le dedicó Eugenio Derbez a Victoria Ruffo

Los artistas se conocieron en 1989, cuando la actriz protagonizó la telenovela “Simplemente María” junto a la madre de Eugenio, Silvia Derbez. El comediante ha dicho en entrevistas que no creía que Victoria Ruffo estuviera enamora de él, pues ella ya era una celebridad reconocida, mientras que él comenzaba su carrera. Además, su primera cita no salió muy bien, debido a que no tenía mucho dinero para pagar la lujosa cena que le dio a la estrella de televisión.

A pesar de la gran diferencia y a los problemas que tuvieron en un principio, la pareja se enamoró y pronto comenzaron una relación formal. Los artistas se convirtieron en la sensación de lo años 80 debido a su noviazgo, ya que parecían estar realmente enamorados, pues hay hasta algunas fuentes que afirman que el actor que le dio vida a "Armando Hoyos" le dedicó una romántica canción a la "Reina de las telenovelas".

Los actores tuvieron una relación hasta 1996 Foto: Especial

Según algunos medios, Eugenio Derbez le dedicó a Victoria Ruffo la canción de "Hermoso Cariño", un tema muy romántico que ha sido interpretado por diferentes artistas, pero que es recordado por el público en voz de Vicente Fernández, quien lo incluyó en el álbum "Me Está Esperando María" del año 1971. Es así como las celebridades se demostraban su amor, pues aunque no lo dejaban ver en público, tenían acciones como esta.

¿Por qué terminaron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

A pesar de que supuestamente estaban muy enamorados y hasta tuvieron a su hijo José Eduardo Derbez, quien heredó el talento de sus padres y se dedica también al mundo artístico; la pareja se separó en 1996. Desde ese momento los actores no tuvieron una buena relación, ya que la protagonista de "La Madrastra" no le dejó ver al comediante y director a su primogénito, además, tuvieron muchas peleas, por lo que ahora no pueden convivir.

El hijo de la ex pareja es José Eduardo Derbez IG @victoriarruffo

