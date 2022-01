¡Con 200 pesos! Así fue la primera cita de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo protagonizaron una de las separaciones más polémicas del espectáculo, sin embargo, el ahora actor de Hollywood, recordó cómo comenzó su relación con la diva de las telenovelas y reveló que en su primera cita tuvo que gastar todo su dinero, pues sólo ganaba 200 pesos a la semana.

El productor y comediante es uno de los más exitosos de la industria, sin embargo, tuvo que comenzar desde abajo a pesar de que su mamá, la primera actriz Silvia Derbez, ya se había consolidado desde la época del Cine de Oro. Durante su conversación, con Yordi Rosado, el creador de la 'Familia P.Luche' dio a conocer que al principio de su carrera ganaba muy poco y que con eso tenía que mantener a sus dos hijos, Aislinn y Vadhir.

"Apenas tenía yo para pagar la renta (...) Me pagaban lo de la ANDA que me acuerdo, eran 200 pesos a la semana (...) y era todo lo que ganaba", contó Derbez durante la conversación transmitida en YouTube, en donde además hizo una pequeña semblanza por su trayectoria antes de alcanzar la fama.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez tuvieron a José Eduardo Foto: Especial

¿Cómo conoció a Victoria Ruffo?

De acuerdo al protagonista de 'No se aceptan devoluciones', conoció a la madre de su hijo José Eduardo cuando ella trabajaba junto a Doña Silvia en la 'Simplemente María', mientras él se encontraba colaborando para Anabel Ferreira en el programa de comedia 'Anabel'.

"Un día me dice Anabel 'oye, flaquito, alguien está preguntando por ti', y yo '¿quién?', (le respondió) 'Victoria Ruffo', y yo '¿la actriz?'", dijo el actor, quien confesó que se encontraba sorprendido de haber llamado la atención de la que en ese momento era considerada la protagonista más hermosa de la pantalla chica.

Así fue la primera cita de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Después de asistir al foro de grabación de la telenovela y conocer a Victoria Ruffo, Eugenio y la actriz tuvieron una cita. La protagonista de 'La Madrastra' lo convocó a su casa que era un penthouse de dos pisos en las Lomas, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

Después de recogerla en su lujosa casa, la pareja fue a un restaurante ubicado a unas cuadras de la vivienda de Ruffo, en el que Derbez pagó la cuenta con todo el dinero que había ahorrado, por lo que no pudo dejar propina. Además, mintió y le dijo a la actriz que su automóvil estaba descompuesto y se iría en taxi, cuando realmente había llegado en camión.

"Esta mujer está fuera de mis ligas, no hay manera de que yo salga con ella", pensó. "No hay manera. (...) Me le desaparecí (después de la cena), le fui dando largas (...) pero durante casi un año no nos vimos", dijo Eugenio Derbez, quien después tuvo una relación formal con Victoria Ruffo y tuvieron a José Eduardo.

