Salma Hayek y Eugenio Derbez son nominados a los SAG Awards por éstas películas

Los mexicanos siguen destacando en Hollywood, pues esta vez Salma Hayek y Eugenio Derbez fueron nominados a los SAG Awards (Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos), los cuales reconocen las principales interpretaciones realizadas durante el año anterior y son la antesala de los Oscar.

La veracruzana y el creador de La Familia P.Luche fueron mencionados en la categoría de “Actuación Destacada de un Elenco en una Película” durante el anuncio de quienes serán los competidores para la próxima gala del 27 de febrero.

¿Cuáles son las películas de Salma Hayek y Eugenio Derbez?

La actriz y productora de 55 años fue nominada junto a sus compañeros en la película 'La Casa Gucci', en donde comparte créditos con la cantante Lady Gaga y Jared Leto, a quienes también felicitó por este gran logró.

"Felicitaciones a @ladygaga y @jaredletopor sus nominaciones de los premios SAG quien también nominó a elenco entero para el premio de mejor elenco", colocó en su cuenta de Instagram Salma en donde compartió un video junto a la intérprete de 'Rain on Me' y una foto con el vocalista de '30 Seconds to Mars'.

Mientras tanto, Eugenio Derbez fue considerado en la misma categoría por 'CODA: Señales del corazón', en la cual el comediante interpreta a Bernardo Villalobos y se estrenó en Amazon Prime Video.

"¡Qué gran sorpresa la de esta mañana!, Gracias @sagawards por este increíble honor. Felicidades a mis compañeros de CODA", colocó en sus redes sociales el esposo de Alejandra Rosaldo.

Las películas en las que participaron los mexicanos compiten contra Belfast, No Miren Arribay Rey Richard: Una Familia Ganadora. En tanto, otra de las grandes revelaciones de la noche fue 'El Juego del Calamar', serie de Netflix en ser la primera producción en un idioma diferente al inglés y la primera serie coreana en obtener una nominación.

