Salma Hayek se luce en amarillo; presume desde atrevidos escotes hasta un tierno suéter

Salma Hayek es una de las artistas mexicanas que ha destacado a nivel internacional y ha puesto en alto el nombre de nuestro país con su talento, pero también con su belleza y gran estilo para vestir, pues la actriz es considerada una de las mujeres más bellas y sofisticadas de Hollywood, lo cual comprobó este jueves al publicar una serie de looks en su cuenta de Instagram, con los que se luce en atuendos amarillo y presume desde atrevidos escotes hasta un tierno suéter.

Hayek, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, lleva muchos años en el medio artístico, pues comenzó su carrera en México protagonizando la telenovela "Teresa" en 1989, para luego protagonizar la exitosa película "El callejón de los milagros", por la que fue nominada a un Premio Ariel y misma que la llevaría a lograr la fama internacional.

En 1991, llegó a Hollywood y consiguió el reconocimiento con papeles en filmes como "Desperado" y "Wild Wild West". Pero su papel más importante vino en el año 2002 con "Frida", donde dio vida a la famosa pintora Frida Kahlo. Gracias a esta cinta recibió nominaciones a la mejor actriz en los premios de la Academia, los BAFTA y los Globos de Oros; entre otros.

Salma Hayek y los looks amarillos que seguro querrás llevar

Hoy el nombre de Salma Hayek es reconocido a nivel internacional, por lo que cada día suma más seguidores en redes sociales, pues tan sólo en Instagram, la actriz ha conseguido pasar de los 20 millones de fans, con quienes comparte constantemente sus mejores looks, como lo hizo este jueves.

La actriz rompió la red con su publicación. Foto: Especial

"Im taking you in a #yellow submarine into #tbt. Me los llevo en un submarino amarillo al pasado", escribió la guapa empresaria y productora mexicana para acompañar una publicación en la que dejó ver 10 fotografías donde se luce con atuendos en el tono mencionado.

La guapa esposa del empresario de la moda, François-Henri Pinault, con quien se casó en el año 2009, agregó a su publicación en hashtag TBT, que significa " Throwback Thursday", traducido al español, jueves de recuerdos, pues hizo una recopilación de sus mejores atuendos en el tono amarillo.

La actriz mostró así su gusto por la moda y el buen vestir, pero también dejó al descubierto su increíble figura, algo por lo que es muy admirada, pues Salma sabe muy bien como destacar sus curvas con atrevidos escotes, sin dejar de lado la elegancia y sofisticación, como lo demostró al lucir hermosos vestidos de noche.

Salma da cátedra de estilo y elegancia. Foto: Especial

Dando una cátedra de estilo, la actriz de 55 años, compartió también looks casuales y tiernos, pues en una de las instantáneas que forma parte de la extensa galería se le puede ver posando con un tierno suéter con decorado de flores y pájaros bordados con detalles de pedrería.

Mientras que en otra imagen, Salma no pudo dejar atrás el personaje que la catapultara a la fama internacional, pues se mostró caracterizada de Frida Khalo, y luciendo con mucho estilo uno de los trajes típicos que llevó para la película, el cual también destaca por sus detalles en amarillo.

Hayek recordó a uno de sus personajes más icónicos. Foto: Especial

Para hacer gala de su sofisticación, Hayek también dejó ver un par de imágenes de sus sesiones de fotos para revistas, así como sus looks de alfombra roja, demostrando que el color amarillo es ideal para cualquier evento y se puede lucir de forma elegante con vestidos de noche.

Salma muestra los atuendos más chic y sofisticados. Foto: Especial

Y así como dejó claro que es una reina en las alfombras rojas, Salma también se mostró de lo más relajada y casual con looks de playa, dejando ver además de su estilo su voluptuosa y curvilínea figura, pues en una de las fotografías que compartí en su cuenta de Instagram se le ve posando con un traje de baño amarillo de escote pronunciado y descubierto de la cintura, el cual combinó con una falda larga del mismo tono.

Mientras que en otra de las imágenes con las que rompió la red se muestra con un coqueto vestido amarillo de volados en la parte del escote y la falda, presumiendo así su belleza y demostrando una vez más que es una de las consentidas de las redes, pues a sólo unas horas de haber publicado las imágenes, ya ha recibido miles de comentarios y más de 100 mil "me gusta".

Conquista con sus looks de playa. Foto: Especial

