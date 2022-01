Salma Hayek celebra 20 millones de seguidores en Instagram con atrevida FOTO

Salma Hayek es una de las actrices latinas más importantes de la actualidad en Hollywood, pero más allá del éxito que tiene en la pantalla grande, siendo “The Eternals” la última producción en la que participó y donde se consagró en el mundo de Marvel. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre redes sociales, donde acaba de consagrarse como una de las reinas de Instagram.

La veracruzana no dudó en agradecerle a todos los sus fans por seguir haciendo que la comunidad en redes sociales crezca, esto al confirmar que ya son 20 millones en Instagram. Salma aprovechó su cuenta oficial para mandarles un mensaje, mismo que escribió en inglés y en español.

“10 +10 = 20 millon!!!!!! Thank you wonderful followers for getting us here. Love you. Gracias maravillosos seguidores por hacernos llegas hasta aquí los quiero #grateful #20 #hands #feet”, escribió la actriz. Dicho mensaje está acompañado de una foto donde aparecen sus manos y pies con un manicura y pedicura rojo.

La reacción en redes

En la primera media hora de la publicación, la gente no dudó en reaccionar con mucho amor y cariño, tanto que ya cuenta con más de 80 mil likes y un sinfín de comentarios, donde destacan algunos donde confirman que es su crush, así como algunos donde indican que a Tarantino le había gustado esa publicación.

“Tarantino le dio like a esta publicación”, “My Crush”. “A Tarantino le gusta esta imagen”; mientras que otros no dudaron en reaccionar a que la actriz tiene unos pies perfectos. El resto de mensajes son corazones, fuegos y mucho amor para la veracruzana. Se tiene que destacar que Salma porta un anillo que a simple vista parece una pieza bastante cara.

Ahora solo queda disfrutar de las fotos familiares, viajes y los proyectos que presente en este 2022, mismo donde seguramente seguirá robándose el corazón de la gente con su talento y hermosura.

