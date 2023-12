“Mi niña hermosa”: Lucero conmueve con emotivo mensaje para Lucerito Mijares por su primer gran logro artístico

Lucero acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación con la que conmovió a todos sus fans pues resulta que “La Novia de América” felicitó a su hija, Lucerito Mijares, por su primer gran logro profesional y como era de esperarse, sus palabras emocionaron a más de uno y dejaron en claro lo orgullosa que está de su heredera, quien desde hace algunos años ya está siguiendo sus pasos dentro de la industria del espectáculo.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Lucero realizó la publicación en cuestión, la cual, consistió en un video en el que mostró el momento exacto en el que la también hija de Manuel Mijares recibió un Premio Bravo, el cual obtuvo dentro de la categoría de Actriz Revelación del Año por su extraordinaria e impecable actuación en “The Wiz”, la cual, es la primera obra de teatro en la que participa de manera formal.

Lucero y su hija llevan una relación más que cercana. Foto: IG: luceromexico

Así fue el emotivo mensaje que Lucero le dedicó a su talentosa hija

En adición al referido video, Lucero se tomó el tiempo para escribir un texto en el que dejó en evidencia lo orgullosa que se siente por el desempeño que ha tenido su hija durante su breve, pero exitosa carrera, además, le deseo que dicha distinción sea la primera de muchas y como toda mamá orgullosa, no perdió la oportunidad de expresarle su cariño a su joven y talentosa heredera.

“Mi preciosa Lucero Mijares felicidades por este Premio Bravo que recibes como revelación en teatro con “The Wiz”. Estoy muy orgullosa de ti y de tu entrega para lo que más amas hacer tan maravillosamente. Que sea el primero de cientos. Te amo con todo mi corazón. Felicidades mi niña hermosa” fue el texto que escribió la ahora ex de Michel Kuri, con el cual, conmovió a todos sus fans.

Lucero se mostró más que orgullosa del primer gran logro artístico de su hija. Foto: IG: luceromexico

Cabe señalar que, hasta ahora, Lucerito Mijares no ha respondido a esta muestra de cariño de parte de su madre, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando pueda corresponder de la misma manera al emotivo detalle que tuvo su madre, quien al igual que “El Soldado del Amor”, desde el inicio de su carrera la han cobijado para que pueda triunfar en esta caprichosa y complicada industria.

Lucero no ocultó su emoción por ver triunfar a su heredera. Foto: IG: luceromexico

Lucerito Mijares le desea felicidad al Michel Kuri, el ex de su mamá.

Previo a recibir su galardón en los Premios Bravo, Lucerito Mijares tuvo un intenso encuentro con la prensa en el que fue cuestionada sobre lo que pensaba de la supuesta nueva relación que estaría iniciando el ex de su mamá, Michel Kuri con una misteriosa joven argentina, no obstante, la actriz se mostró sorprendida pues dijo no saber nada al respecto, pero de igual manera le deseo felicidad al empresario, con quien, hasta donde se sabe, siempre ha llevado una muy buena relación.

“¡Ah caray! no sabía. Ahora sí que sea feliz, que la pase muy bien, que sean felices, que la pasen bien, que no se lastimen el uno al otro, pero esa sí no me la sabía", fueron las palabras de Lucerito Mijares.