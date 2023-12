Lucero Mijares revela si este año sus papás pasarán las fiestas navideñas juntos

Este 2023, fue uno de los años en el que muchos famosos anunciaron de manera inesperada sus divorcios o bien la separación de sus parejas, una de ellas fue la famosa Lucero Hogaza quien a través de un comunicado publicado en sus redes sociales confirmó la terminación de su romance con el empresario Michel Kuri.

Luego de más de una década de romance, “La novia de América” regresó a la soltería, por lo que muchos no pierden la esperanza que retome su relación con Mijares, el padre de sus hijos y con quien llegó al altar en 1997; debido a esto su hija Lucero revela si es que sus padres pasaran navidad juntos.

Lucero y Mijares se casaron en 1997.

Foto: IG @luceromexico

En una reciente entrevista, Lucero Mijares, hija de los cantantes conocidos como “El Soldado del amor” y “La novia de América” dio detalles de la próxima celebración de Navidad, pues reveló si es que sus padres podrían pasar estas fechas juntos.

Muchos desean que Lucero y Mijares retomen su romance.

Foto: IG @luceromexico

Pese a que muchas personas desean ver nuevamente juntos a Lucero y Mijares como pareja, para la joven actriz esto sería algo raro, pues ya se acostumbró a verlos separados, sin embargo, lo que ambos decidan será respetado por ella y su hermano.

Y es que durante su plática con varios medios de comunicación la joven actriz fue cuestionada si es que ella desea ver juntos a sus papás nuevamente, tal y como hace varios años.

Para Lucerito verlos juntos como pareja sería algo raro

Foto: IG @luceromexico

En esta misma entrevista, la hija de Lucero y Mijares habló sobre su incursión en las telenovelas y la posibilidad de hacer la nueva versión de “Lazos de amor”, también fue cuestionada sobre la presunta nueva relación de Michel Kuri, ex pareja sentimental de su famosa madre.

Sobre lo anterior, Lucerito se mostró bastante sorprendida, pues dijo no saber nada al respecto, sin embargo, dijo que de ser cierto desea que el exnovio de su madre sea muy feliz pues para ella Kuri es una persona muy importante y a lo largo de estos años le tomó mucho cariño.

"¡Ah caray!, no sabía. Ahora sí que sea feliz, que la pase muy bien. Que sean felices, que la pasen bien. Que no se lastimen el uno al otro. Pero eso sí no me lo sabía", indicó Lucero Mijares