Lucerito Mijares no descarta hacer la nueva versión de "Lazos de amor"

Bien dicen que el talento no se hurta, se hereda y para muestra está nada más y nada menos que Lucero Mijares quien ha sido llamada la nueva propuesta del teatro musical, debido a su magnífica actuación en “El mago de Wiz”, debido a este éxito es que muchos se cuestionan qué es lo que sigue para la hija de Lucero y Mijares.

Con tan solo 18 años, Lucero Mijares se ha logrado ganar no solo el cariño y respeto del público sino la admiración de sus colegas actores y actrices quienes reconocen el talento, dedicación y profesionalismo de la joven, debido a esto es que recientemente la protagonista de “El mago de Wiz” reveló que no está cerrada a seguir con su carrera pero ahora en las telenovelas, tal y como su mamá lo hizo.

Debutó en teatro musical con la obra "El Mago The Wiz"

Foto: IG @luceromijaresoficial

En entrevista con varios medios de comunicación, Lucero Mijares fue cuestionada si luego de su gran debut en teatro musical, ahora podría incursionar en las telenovelas, ante esto, la hija de “La novia de América” contestó sin titubeos que no descarta actuar para televisión.

No descarta incursionar en las telenovelas

Foto: IG @luceromijaresoficial

Luego de este cuestionamiento, otro reportero preguntó si es que a la joven le gustaría hacer la nueva versión de “Lazos de amor”, telenovela que se estrenó en el año de 1995 y que protagonizó su madre Lucero Hogaza.

Cabe señalar que en dicha telenovela, Lucero sorprendió a propios y extraños debido a que interpretó a tres personajes en una sola historia, por lo que la propia Lucero Mijares reveló cuál de los tres papeles le gustaría darle vida.

Lucero dio vida a "María Fernanda, María Paula y María Guadalupe".

Foto: Televisa

Pese a que le gustaría mucho debutar en las telenovelas, la hija de Lucero y Mijares reveló que existe una razón que se lo impediría o que por lo menos le haría muy complicada esta parte de su carrera.

Y es que sin duda Lucero Mijares se ha caracterizado por ser una joven actriz muy profesional, sin embargo, tiene un pequeño “pero” en las telenovelas y este se trata de la hora de levantarse, sí, la actriz ve muy complicado despertarse muy temprano para llegar al llamado.

“¿Saben qué? el llamado a las 5 de la mañana diario, no, no, no me parte, osea, no puedo, no, no, no aguanto ni a las 10 am, me cuesta muchísimo trabajo, pero si alguna vez se arma alguna noveluca pues yo más qué feliz”, aseguró Lucero Mijares