Lucerito Mijares reacciona a la supuesta nueva relación del ex de su mamá, Michel Kuri

Lucerito Miajres quedó sorprendida al enterarse que supuestamente Michel Kuri, el exnovio de su mamá, tiene una nueva pareja. La joven actriz y cantante se dejó ver desconcertada ante la noticia, sin embargo, reaccionó de una forma positiva, ya que le deseó lo mejor al empresario, que supuestamente le dio una nueva oportunidad al amor.

Después de que se diera a conocer que supuestamente Michel Kuri está saliendo con una mujer joven originaria de Argentina, la prensa le preguntó a la hija de Lucero, qué es lo que sabía al respecto de este nuevo romance. La protagonista de la obra "El Mago" reaccionó desconcertada, pues se notó que no sabía de estas especulaciones, no obstante, solo tuvo palabras positivas para el empresario.

Al enterarse del presunto romance del ex de "La Novia de América", Lucerito aprovechó su momento en cámara para mandar un mensaje para el sobrino del empresario Carlos Slim. Con estas palabras, la joven cantante, de 18 años, mostró que todo estaba bien entre ambas familias.

"¡Ah caray!, no sabía. Ahora sí que sea feliz, que la pase muy bien. Que sean felices, que la pasen bien. Que no se lastimen el uno al otro. Pero eso sí no me lo sabía", indicó la joven cantante de teatro musical ante la prensa que acudió a los premios "Bravo", en la cual fue galardonada por su trabajo en la puesta en escena "El Mago" (The Wiz).

Lucero Mijares y Michel Kuri estuvieron juntos por 10 años IG @luceromexico

¿Quién es la novia de Michel Kuri, ex de Lucero?

De acuerdo a algunos programas de espectáculos, Kuri estaría saliendo con una joven argentina, sin embargo, se desconoce su identidad. Luego de que se hiciera viral la noticia de que estaba reiniciando su vida amorosa con alguien más después de terminar hace medio año con Lucero, el empresario salió a desmentir esta versión.