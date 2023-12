Michel Kuri niega romance con una joven argentina, ¿aún está interesado en Lucero?

En julio pasado Lucero y Michel Kuri anunciaron el fin de su relación luego de 10 años juntos y aunque no dieron más detalles sobre los motivos aseguraron que se trataba de una “pausa temporal”. Aunque todo dio un giro hace tan sólo unos días cuando el empresario fue captado con una joven argentina, lo que desató de inmediato rumores de un nuevo romance con los que él terminó de inmediato.

¿Michel Kuri estrena romance?

Fue a través del programa “Todo para la mujer” que hace unos días se reveló que el empresario fue captado junto a una hermosa joven argentina de la que no se reveló su identidad, algo que el sobrino de Carlos Slim no dudó en aclarar asegurando que no tiene un romance en puerta.

Sigue leyendo: Lucero: ¿Michel Kuri tiene nueva novia tras 6 meses de separarse de la cantante?

Joven argentina con la que supuestamente fue captado Michel Kuri. Foto: Agencia México

“Ayer o antier dijimos que el señor Kuri andaba de novio con una chica argentina muy guapa, güera, de ojos azules, por lo menos en la foto se ve espectacular, ahora en persona no sabemos, porque ahora con el Photoshop pues, a saber”, dijo la periodista Maxine Woodside, quien más tarde aclaró: “El caso es (Kuri) habló y nos dijo que no, que es mentira, que él no anda con esta chica argentina, y aclarado el punto, el señor dijo que ‘no, que no anda con la chica argentina’”.

Lucero no descarta reconciliación

Las declaraciones del empresario surgen unos días después de que Lucero, en un encuentro con los medios, no descartara una reconciliación con Michele Kuri revelando que el motivo de su separación fue el trabajo.

“Yo creo que eso no va a terminar, la verdad es que nos queremos mucho y nunca ha habido una pelea de por medio, ni un problema. Ha sido realmente el trabajo el que nos ha mantenido como un poco separados, pero realmente yo pienso que el amor es genuino y seguramente volveremos, algún día de estos, ya les contaré”, explicó la cantante en ese momento.

Lucero no descarga una reconciliación con Michel Kuri. Foto: Agencia México

Con información de Agencia México