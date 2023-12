Lucero: ¿Michel Kuri tiene nueva novia tras 6 meses de separarse de la cantante?

A pesar de que solo han pasado 6 meses desde que Lucero terminó con Michel Kuri, presuntamente el empresario ya estaría saliendo con una mujer. Así lo dio a conocer un medio de espectáculos que durante su programa presentó una foto de la que supuestamente sería la nueva conquista de la ex pareja de la cantante y actriz.

El empresario y la protagonista de telenovelas anunciaron su separación en julio de este año, no obstante, en el programa "Todo para la mujer" de la periodista Maxine Woodside, se reveló que presuntamente Kuri ya está saliendo con una nueva pareja. Durante la transmisión se presentó una imagen de la que sería su novia, tras romper su compromiso con la estrella de "El Gallo de Oro".

Lucero y Michel Kuri terminaron en julio de este año Foto: Archivo

¿Michel Kuri está salendo con alguien más tras terminar con Lucero?

“Fíjense que salió a la luz la novia del señor Kuri, que fue novio de Lucero 10 años”, dio a conocer la periodista de espectáculos, quien agregó: “salió esa foto de esta chica argentina que dicen que es la nueva novia”. A la par presentó una postal de una mujer rubia, con ojos claros y con una apariencia jovial, sin embargo, se desconoce su identidad.

La presentadora no dio más detalles sobre la supuesta novia del sobrino de Carlos Slim, pues se desconoce dónde se conocieron y cuánto tiempo llevan saliendo. Por su parte, Michel Kuri no la ha presentado o hablado al respecto, mientras que Lucero tampoco ha dado a conocer sus primeras declaraciones acerca de la que seria la pareja de su ex.

¿Por qué terminaron Lucero y Michel Kuri?

Lucero y Michel Kuri terminaron su relación después de 10 años de estar juntos. De acuerdo al comunicado que emitió la actriz, tuvieron un distanciamiento debido a sus compromisos laborales, sin embargo, concluyeron su compromiso en buenos términos. Asimismo, después de unos meses, la intérprete de "Cuéntame" dejó abierta la posibilidad de volver junto al empresario, pues destacó el cariño que se tienen.

“Yo pienso que el amor es genuino y seguramente volveremos, algún día de estos. Ya les contaré”, destacó en su momento la cantante, sin embargo, ahora no se sabe si tendrían planes de regresar después de que Kuri fuera ligado sentimentalmente con otra mujer.