Lucero revela la verdadera razón por la que terminó con Michel Kuri y mencionó a Mijares, ¿hay reconciliación?

Tras diez años de relación, Lucero dio por terminada su relación con Michel Kuri, algo que impactó al mundo del espectáculo, el cual rápidamente comenzó a hacer especulaciones en torno a su separación, sin embargo, la bella actriz y cantante mexicana decidió poner fin a las especulaciones al informar que más que tener problemas en su vínculo sentimental, la ruptura se dio debido a lo saturadas que estaban sus agendas, ya que por esto no podían compartir mucho tiempo juntos.

Y aunque muchos fanáticos de Lucero vieron esto como una esperanza para que ella retomara su relación con el padre de sus hijos, lo cierto es que la protagonista de "Soy tu dueña" siempre ha dejado en claro que lo único que la une con su exesposo, además de la familia que formaron juntos, es una enorme amistad, la cual les ha permitido compartir el escenario en más de una ocasión.

Lucero y Michel Kuri terminaron su relación en excelentes términos | : Instagram @michel_kuri_s

Lucero descarta reconciliarse con Mijares

En vista de que uno de los temas de novedad en la farándula es la ruptura entre Lucero y Kuri, los reporteros de espectáculos no desaprovecharon la oportunidad de cuestionar a "La Novia de América" respecto a si es posible que en algún momento retome su relación romántica con Mijares, ante lo cual respondió de una manera muy serena y delicada, tal y como suele desenvolverse en sus entrevistas.

“No, no gracias, no muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos”, expuso Lucero para el programa televisivo "Despierta América" mientras se abría paso en el aeropuerto de la Ciudad de México. Además, agregó que, aunque eso es algo que añoran sus fans, la realidad es que su reconciliación con Mijares no es algo que esté en sus planes, pues para empezar, no están peleados, ya que tienen una excelente relación como colegas.

Mijares y Lucero conservan una bonita amistad | Foto: Cuartoscuro

“Es lo que yo les digo, obviamente, se emocionan ahí las 'lucerinas', 'mijarinas', pero no", culminó Lucero tras asegurar que por el momento quiere enfocarse en sus proyectos profesionales, mismos que la han tenido muy atareada en los últimos meses, ya que está en uno de los picos de su carrera y se encuentra apoyando de manera incondicional a su hija, Lucerito Mijares.

¿Lucero y Michel Kuri van a retomar su relación?

En vista de que en el comunicado emitido por Michel Kuri y Lucero, ambos se refirieron a su ruptura como "una pausa" en su relación, los periodistas no dudaron en cuestionar a la actriz si era posible que en algún momento retomara su relación con el empresario, ante lo cual, Lucero no pudo evitar expresar su interés en que la vida los vuelva a unir, especialmente porque todo se dio de una manera orgánica y cordial.

“Ojalá, seguramente, ¿por qué no? Sí porque cuando hay peleas eso ya está horrible, pero ojalá que sí”, expresó la celebridad sobre la posibilidad de retomar su romance con el magnate.

Este fue el mensaje con el que Michel Kuri y Lucero anunciaron su ruptura | Captura de pantalla

