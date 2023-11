"Lloró como pocas veces": Lucero comparte la emoción que vivió Lucerito Mijares al asistir al concierto de Paul McCartney

El exintegrante de "The Beatles", Paul McCartney ofreció dos fechas de concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el pasado 14 y 16 de noviembre, causando furor no solo en los fans sino en algunos figuras del espectáculo de talla internacional como cantantes y actores, entre ellos, asistieron "La Novia de América", Lucero, acompañada de su hija, Lucerito Mijares, quien compartió la emoción de su hija al asistir a este evento.

Lucerito posa junto a su famosa mamá en el concierto de Paul McCartney Foto: Instagram / @luceromexico

Lucerito Mijares rompe en llanto junto a su mamá

Y es que a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram en @luceromexico, la intérprete de "Cuéntame", describió en el pie de foto de una galería de imágenes, la emoción de su hija adolescente al ver al exintegrante del cuarteto de Liverpool, quien presumió que se sabía todas las canciones interpretadas por Sir Paul McCartney.

Foto: Instagram / @luceromexico

Además, reveló que la joven de 18 años de edad, compañera de concierto de Lucero, lloró y difsrutó como pocas veces lo hace, sumado a la energía que había en el lugar, la vibración de amigo y la compañía de sus seres queridos.

Fue así que en una galería de su red social, compartió algunos de los momentos más icónicos del concierto en video cuando el inglés interpretó temas como: "Love me do", "Live and Let Die", "Hey Jude", "Ob-La-Di, Ob-La-Da", entre otras canciones que siguen enloqueciendo al público de todo el mundo.

Lucero elogia concierto de Paul McCartney

En el epígrafe, Lucero no dejó de elogiar el concierto de Paul McCartney esto al escuchar los gritos de admiración, ver las lágrimas del público, las risas, los brincos, bailes, el audio, la intensidad, el audio, las luces, la banda de músicos, la magia, las lamparitas encendidas, el cual calificó de ser un concierto fenomenal.

"Los corazones desbordados de amor por el talento del gran genio que sigue con las ganas de cantar y de tocar y de abrazar a su público con su impresionante talento y encanto como si fuera la primera vez"

Instagram / @luceromexico

Finalmente, este fue el mensaje que le envió a Paul McCartney en sus redes sociales.