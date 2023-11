Paul McCartney deleitó a 60 mil personas en el Foro Sol con éxitos de The Beatles

Sir Paul McCartney provocó los gritos de las más de 60 mil almas reunidas en el Foro Sol con los primeros acordes de “Can't Buy Me Love”, un clásico tema de The Beatles de los años 60 y que fue con la que abrió el primer concierto, de dos que dará en el Foro Sol esta semana. El inglés combinó los hits del cuarteto de Liverpool con canciones de su banda Wings, como “Junior's Farm” y “Letting go”, entre estos dos temas se tomó unos segundos para saludar a los asistentes.

“Son los mejores, son una bola de locos”, gritó Sir Paul

Créditos: Ocesa/José Jorge Carreón

“¡Hola México! Buenas noches Ciudad de México. Esta noche voy a tratar de hablar un poquito de español”, dijo el exbeatle y de inmediato recibió otra ovación.

McCartney desde el inicio salió con el bajo en la mano para acompañar a su banda, los cuales estaban distribuidos no sólo en el escenario, también en los palcos del estadio. Con su poderoso instrumento, Paul demostró la habilidad de sus manos a sus 81 años de edad, cautivando a los fieles seguidores que no veían al exbeatle desde 2017.

“Estoy feliz de estar de vuelta, muy feliz”, agregó en español, este saludo sirvió de introducción para “She's A Woman”.

La noche siguió con “Let Me Roll It” y “Getting Better”, para esta última recordó a Jimi Hendrix, a quien conoció en los años 60. Tras esto dejó el bajo para irse al piano para interpretar “Let 'Em In”, con el que las luces de los celulares se encendieron, y “My Valentine”, la cual contó la escribió para su esposa Nancy Anna, quien también se encontraba en el Foro Sol y al terminar el tema se levantó y con sus manos hizo un corazón. En las pantallas se reprodujo un video donde aparecía Johnny Depp. Entre los asistentes también estaba Lenny Kravitz.

La velada siguió con mezclas de sus dos bandas

Créditos: Ocesa/José Jorge Carreón

Entre el público, compuesto en su mayoría por adultos mayores, hombres y mujeres maduras, también había varios adolescentes y jóvenes portando con orgullo alguna prenda alusiva a The Beatles, algunos incluso traían un póster de “Now and then”, el más reciente tema del cuarteto, en el que se escucha la voz de John Lennon, gracias a la ayuda de la Inteligencia Artificial.

McCartney llenó de nostalgia el Foro Sol

Otros fans corearon sus temas desde antes de entrar al recinto, todos alegres por escuchar a su ídolo una vez más o por primera vez.

“Son los mejores, son una bola de locos”, gritó Sir Paul antes de cantar “I've Just Seen A Face”, la cual fue coreada a todo pulmón.

Para la segunda hora del show, la velada siguió con mezclas de sus dos bandas, hasta recordó la canción “In Spite Of All The Danger”, la cual fue la primera que cantó la banda cuando aún se llamaban The Quarrymen. Siguió “Love Me Do”, el cual ya grabaron como The Beatles.

La fiesta continuó con “Dance Tonight” y “Blackbird”, este último arrancó varios suspiros entre el público.

Después la nostalgia llegó con “Here Today”, la cual escribió para su amigo John Lennon, tras su trágica muerte. Si durante toda la velada Sir Paul lucio un traje negro, chaleco y camisa blanca (el sacó se lo quito casi al inicio), lo que si presumió fueron sus instrumentos, usó dos bajos, piano, mandolina y guitarra. Además, acompañaba con su música los gritos de “Oe, oe, oe, oe Sir Paul, Sir Paul”.

¿Con qué canción terminó el primer concierto de Paul McCartney en el Foro Sol?

La fiesta comenzó en la última hora, con clásicos como “She Came In Through The Bathroom Window”, con la cual todos bailaron y la energía llegó hasta al escenario que Paul dijo “Son a toda madre”. También recordó a George Harrison con “Something” y la tocó en un ukulele. Después se vino una avalancha de hits como “Ob La Di Ob La Da”, “Get Back”, “Let it be” y “Hey Jude”, al cierre de esta edición hizo su primera salida del escenario.

