Abe Laboriel: ¿quién es el baterista con ascendencia mexicana que toca con Paul McCartney?

El talento de ascendencia mexicana ha roto fronteras y un ejemplo claro de ello es Abe Laboriel (Abraham Laboriel Jr.), quien es el baterista de uno de los artistas más reconocidos del mundo, Paul McCartney, músico, compositor y escritor británico que logró gran fama internacional como cantante y bajista de The Beatles.

Apenas ayer el exBeatle de 81 años deleitó a sus fans en México con un concierto en el Foro Sol como parte de su Got Back Tour, en donde además estuvieron de asistentes el cantante Lenny Kravitz, Nancy Shevell, esposa de McCartney y Olivia Harrison, la viuda de George Harrison, el guitarrista principal de esa famosa británica formada en los años sesenta.

El exintegrante de los Beatles cuenta con un músico mexicano. Foto: Ocesa/José Jorge Carreón

¿Quién es Abe Laboriel, el mexicano que toca con Paul McCartney?

Abe Laboriel es un músico que nació en Los Ángeles, California, pero tiene orígenes mexicanos, ya que es hijo del también músico Abraham Laboriel y sobrino del cantante Johnny Laboriel. Durante la infancia mostró gran interés por la música y grandes habilidades en la batería.

Su enorme talento con este instrumento lo llevó a formar parte de una de las grandes leyenda musicales, Paul McCartney, y ahora hace posible que los fans del artista británico puedan ser deleitados con piezas musicales. como "Get Back", "Live And Let Die", "In Spite Of All The Danger", "Can't Buy My Love", "Let It Be” y "Hey Jude", durante sus conciertos en vivo.

Cabe señalar que también es hermano del compositor, productor musical y cineasta Mateo Laboriel. El músico de 52 años no solo sabe tocar la batería, también el bajo y la guitarra, y ha trabajado con grandes cantantes como Mylene Farmer, Shakira, Eric Clapton, Ashlee Simpson, Vanessa Carlton, Lady Gaga y Fito Páez, entre muchos otros.