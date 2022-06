Paul McCartney celebra sus 80 años junto a Jon Bon Jovi y Bruce Springsteen en New Jersey

Paul McCartney festejó su cumpleaños número 80 con un concierto en el estadio MetLife, en su celebración tuvo como invitados sorpresa a dos personalidades, Bruce Springsteen y Jon Bon Jovi.El ex Beatle se encuentra de gira por los Estados Unidos con su gira "Got Back". La cual tuvo una parada en Rutherford, New Jersey, donde celebró un año más de vida. Ahí Paul empezó a calentar motores al anunciar que tenía dos invitados muy especiales.

Bruce Springsteen se une a la celebración

El primero en saltar al escenario fue el jefe Bruce Springsteen, quien interpretó su himno "Glory Days", seguido de "I wanna be Your Man" de los Beatles junto a Paul McCarney y su banda. Una situación que arrancó los gritos del público. “Por 80 años más de días de gloria”, dijo el cantante estadounidense como felicitación.

La última vez que ambas personalidades compartieron el escenario fue en 2017, pero antes lo habían hecho también en 2013, cuando Sir Paul tocó en Londres, Inglaterra. El final del recital estaba cerca y el ex Beatle dijo en forma de broma “un chico local se unirá a nosotros”.

Jon Bon Jovi sorprende a Paul McCartney

En ese momento hizo su aparición en el escenario el líder de Bon Jovi, quien sorprendió a Paul McCartney con un arreglo de globos. “Tengo a 50 mil personas que quieren cantarte feliz cumpleaños”, dijo el oriundo de New Jersey.

En ese momento, los asistentes al recital empezaron a cantar el clásico “happy birthday” a Sir Paul, quien al final se fundió en un emotivo abrazo con Jon Bon Jovi. Situación que recibió una ovación por parte de la audiencia.

Para cerrar el concierto, las tres personalidades se unieron para cantar una serie de canciones que robaron gritos y aplausos de los asistentes que calificaron al concierto como un momento histórico.

Paul McCartney será una de las estrellas principales en Glastonbury, el próximo 24 de junio en Inglaterra de donde es originario.

