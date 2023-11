Sir Paul McCartney regresa a México con su Got Back Tour

El legendario músico Paul McCartney regresa hoy a México con su Got Back Tour, a unos días de haber lanzado la llamada última canción de The Beatles, “Now and then”. Esta es la sexta ocasión que cantará en escenarios mexicanos, esta ocasión el recinto elegido es el Foro Sol.

Si el músico decide esta noche interpretar el nuevo tema, sería la primera vez que se escuche en vivo, y en redes sociales los fans especulan que por el cariño que tiene Paul por México, cabe la posibilidad de que se escuche en tierras aztecas.

Seis años pasaron desde su última visita, con localidades agotadas, el exBeatle promete un gran concierto, en el que se estima reunirá a 150 mil personas en las dos fechas programadas, en la Ciudad

de México.

SE VUELVE TENDENCIA

El artista, que cuenta con 1.22 millones de seguidores, tuvo un pico de búsquedas dentro de YouTube a partir del 27 de agosto, semana en la que se anunció la fecha de su concierto –posteriormente la apertura de una adicional– y venta de boletos; desde ese momento, el cantautor continúo con su popularidad en nuestro país con un interés de búsqueda constante.

En su canal acumula más de 440 millones de visualizaciones a nivel global, desde que lo abrió el 15 de abril

de 2006.

The Beatles volvieron a la cima de las listas del Reino Unido con el tema “Now And Then”, que batió varios récords, provocando que el grupo tenga el intervalo más largo entre su primer y su último sencillo en el número uno.

“Now And Then” cuenta con la voz de John Lennon y uso de inteligencia artificial para su producción. Además, hay partes grabadas por McCartney y Ringo Starr, así como por el fallecido George Harrison.

DATOS

En 1954 conoció a George Harrison en el autobús que los llevaba al Liverpool Institute.

El primer instrumento que tuvo fue una trompeta, su papá se lo regaló cuando cumplió 14 años.

A esa misma edad murió su mamá, Mary McCartney, de una embolia.

La primera canción que escribió fue “I lost my little girl” con una guitarra Zenith.

En 1972 formó The Wings con su esposa

1975, una corte inglesa disolvió legalmente a la banda. El 9 de enero.

El 11 de marzo de 1997, se convirtió en Sir Paul McCartney, caballero de la Orden del Imperio Británico. Recibió la mención ante la Reina Isabel II.

EEZ