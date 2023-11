Got Back Tour: Obten la mercancía oficial del concierto de Paul McCartney desde 100 pesos en el Foro Sol

La espera terminó. Este martes 14 de noviembre, Paul McCarney se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México, con motivo de su gira Got Back Tour, en el que los fanáticos no solo de "The Beatles", sino del originario de Liverpool han compartido varias instantáneas, historias y reels acorde al concierto que asistirán esta noche. De esta forma, los seguidores de bajista no se conformarán con comprar su boleto, sino que también se llevarán un bonito recuerdo de la mercancía oficial del intérprete de "Hey Jude".

¿Cuáles son los costos de la mercancía oficial de Got Back Tour de Paul McCarney?

Sin importar que se haya desintegrado la banda inglesa, los rumores sobre ellos y las teorías conspirativas, los fans continúan siendo fieles a cada integrante que hicieron emblemático el tema "Get Back" que hace referencia a esta gira mundial.

Foto: Instagram / @paulmccartney

En este sentido, la mercancía, la cual, no tiene validez oficial podrás encontrarla en el Foro Sol y muchos fans se han preguntado cuánto cuesta la mercancía del intérprete de "Lo me do" y cuáles son los productos que ofrece.

Fue a través de redes sociales que algunos internautas empezaron a difundir el precio de las prendas y souvenirs que se darán antes, durante y después del concierto, en las instalaciones donde también se encuentra el Autódromo Hermanos Rodríguez en los puntos oficiales de venta, el cual, cuenta con varios diseños y tallas, para hombres y mujeres.

¿Qué podrás encontrar en estos puntos de venta autorizados?

En estos puntos de venta podrás encontrar playeras con el logo oficial del Tour Got Back, hasta imágenes con la cara del mismo Paul McCartney en distintos colores. A continuación te revelamos los precios de algunos productos que se dieron a conocer

Desde las playeras con el lema Got Back, que acompaña al músico británico en su actual gira mundial, hasta gorras o prendas de distintos colores, destacando las de tonos amarillos. El precio y los productos específicos serían los siguientes:

Llavero - $100

Póster Got Back Tour- $200

Gorra - $400

Bolsa de tela (Tote Bag) - $400

Playera manga corta - $600

Playera Manga Larga - $800

Carta-Libro $1,000

Sudadera $1200

Cabe recordar que el carta-libro contiene una dedicatoria impresa de Paul McCartney, la cual, no es oficial ya que no cuenta con el autógrafo de puño y letra del artista. En ella agradece a su público por haberlo acompañado en el concierto del Foro Sol.