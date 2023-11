Noviembre 2023: los conciertos y festivales más esperados del mes

Arrancó el mes de noviembre y con ello inicia la cuenta regresiva de los mejores festivales y más esperados del año; pisarán suelo azteca grandes leyendas de la música a nivel nacional e internacional como The Cure, Pulp, Paul McCartney y Luis Miguel, entre otros.

Lo mejor es que hay variedad para todos los gustos, así que si aún no tienes tus boletos para estos conciertos que se realizarán en noviembre 2023 estas a tiempo de conseguirlos, solo es cuestión de que verifiques si hay disponibilidad en los centros oficiales que venden los accesos al evento.

The Hives regresa a deleitar a los mexicanos Foto: Corona Capital

Estos son los festivales más esperados del mes de noviembre 2023

Corona Capital

Uno de los eventos más esperados del año se llevará a cabo en los próximos días, nos referimos al Corona Capital, será del viernes 17 de noviembre al domingo. El line up del festival está de lujo ya que se presentarán artistas como Pulp, Phoenix, Thirty Seconds to Mars, Jungle, Niall Horan y las emblemáticas bandas Blur, The Hives, The Cure y Alanis Morrisete.

The Cure se presentará el domingo 19 de noviembre Foto: Corona Capital

Te podría interesar: ¡Ya nació! Revelan que Kourtney Kardashian y Travis Barker ya le dieron la bienvenida a su bebé

Hell and Heaven

Los rockeros y amantes del metal están de fiesta, ya que este reconocido festival que se arrancó este fin de semana y contará con grandes leyendas del mundo de la música como Muse, Guns N’ Roses, Slipknot, In Flames y Helloween entre otras.

El rango de precios de los boletos oscila entre los 3 mil 990 y los 11 mil 290 pesos, el cual se realiza en el Foro Pegaso localizado en Toluca, Estado de México. En caso de no contar con transporte puedes acudir a la terminal del Norte u Observatorio y tomar un autobús que te dejará en el recinto.

Muse y Guns N’ Roses son de los más esperados Foto: Hell And Heaven 2023

Flow Fest 2023: ¿quiénes se presentarán?

Maluma, Ozuna, Wisin & Yandel, Manuel Turizo, Tito el Bambino así como Ivy Queen y Piso 21 son algunas de las celebridades que harán vibrar el Autódromo Hermanos Rodríguez los próximos días 25 y 26 de noviembre, el último fin de semana del mes.

Maluma, Ozuna y Wisin & Yandel encabezan el line up Foto: Flow Fest

Te podría interesar: ¿Quién es Mauricio Islas, el guapo actor con el que Niurka le fue infiel a Juan Osorio?

Paul McCartney, Luis Miguel y RBD darán conciertos en noviembre 2023 en CDMX

Paul McCartney regresa a México con su gira "Got Back Tour"

Paul McCartney, uno de los artistas más icónicos del rock en toda la historia por su participación en la banda británica The Beatles, y su carrera como solista regresa a México con su gira mundial "Got Back Tour" el próximo 14 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Es de los artistas más queridos e icónicos a nivel mundial Foto: Instagram paulmccartney

Luis Miguel regresa a la CDMX

Luis Miguel sigue con su exitosa gira que ha roto todo tipo de récords y se presentará en la Arena Ciudad de México 20, 21, 22, 24, 25, 27 y 28 de noviembre, mientras que en Monterrey, Nuevo León los días 14 y 15 del mismo mes, las localidades se encuentran agotadas así que esperamos que hayas comprado tus boletos con anticipación.

"El Sol de México" enloqueció a sus seguidores con su regreso a los escenarios "Foto: Instagram luismiguel

Peso Pluma estará en el Foro Sol

El sábado 11 de noviembre el interprete de "Ella baila sola" dará un concierto en el Foro Sol a las 21:00 horas, el costo de las entradas oscila entre los 828 esos hasta los 4 mil 500 pesos más el cargo por servicio. Será el primero concierto que Peso Pluma ofrece en el recinto.

Peso Pluma dará su primer concierto en el Foro Sol Foto: Instagram pesoplumamx

RBD se presentará en el Foro Sol de la CDMX

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez, integrantes de RBD, regresan al Foro Sol para consentir a sus fanáticos mexicanos que por años esperaron una gira de despedida de la popular agrupación. Se presentarán el 30 de noviembre.