Paul McCartney está emocionado por regresar a México: "Vamos a crear más recuerdos maravillosos"

Luego de casi seis años de su última presentación en México, Paul McCartney regresará a tierras aztecas el próximo mes de noviembre para ofrecer un único concierto en las inmediaciones del Foro Sol en la Ciudad de México, por lo que en esta nota te diremos todo lo que hay que saber para que no te pierdas al exBeatle en acción.

El concierto de Paul McCartney en México se confirmó a través de las redes sociales de Ocesa, la empresa responsable de traer al exintegrante de “The Beatles” a México y se informó que dicho recital, el cual forma parte del “Got Back Tour” se realizará el 14 de noviembre de 2023 en las inmediaciones del Foro Sol.

En un comunicado emitido por Ocesa se incluyó una cita de Paul McCartney en la que el intérprete de éxitos como “Band on the run” y “Hope of deliverance” dice estar sumamente entusiasmado de regresar a la Ciudad de México luego de casi seis años de su último concierto en el país, el cual se realizó en el Estadio Azteca, asimismo, aseguró que dicha presentación será una auténtica fiesta en la que espera generar “recuerdos maravillosos” junto a sus fans mexicanos.

"Tengo muy buenos recuerdos de México", asegura Paul McCartney

“Me hace mucha ilusión decir que voy a México a dar algunos conciertos con mi “Got Back Tour” en noviembre. Tengo muy buenos recuerdos de México. Cada vez que estamos allí nos la pasamos muy bien. Así que vamos a crear más recuerdos maravillosos… vamos a rockear… vamos a rodad. ¡Y vamos a tener una fiesta! ¡Fiesta!”, fueron las palabras con las que el exBeatle emocionó a sus fans.

Hasta el momento, sólo se anunció un concierto de Paul McCartney en México, sin embargo, por las palabras del cantante se espera que en los próximos días se anuncien nuevas fechas de “Got Back Tour”, con el cual, el también compositor de 81 años de edad ha visitado distintas ciudades de Estados Unidos e Inglaterra desde junio de 2022 y en adición a la capital mexicana, el excompañero de John Lennon, George Harrison y Ringo Starr tiene programados conciertos en Australia y Brasil para cerrar el año.

Precios para el concierto de Paul McCartney en México

De acuerdo con lo informado por Ocesa, los boletos para el “Got Back Tour” en México saldrán a la venta al público en general el sábado 2 de septiembre en punto de las 14:00 horas, sin embargo, los tarjetahabientes de Citibanamex podrán adquirir sus entradas en preventa, la cual, se realizará el viernes 1 de septiembre a partir de las 14:00 horas en el portal de Ticketmaster.

En cuanto al precio de los boletos para el concierto de Paul McCartney se informó que el rango va desde los 680 pesos a los 12 mil 80 pesos, más los cargos por servicio:

DIAMANTE $12,080.00

PLATINO $6,580.00

ORO $5,580.00

ROSA $5,080.00

MORADO $4,480.00

AZUL $3,880.00

GENERAL B $1,180.00

VERDE A $3,080.00

NARANJA A $2,480.00

VERDE B $1,980.00

NARANJA B $1,580.00

VERDE C $980.00

NARANJA C $680.00

