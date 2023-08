Taylor Swift: esto es todo lo que sí y lo que no podrás pasar al “The eras tour” en la CDMX

Estamos a tan solo 24 horas para que Taylor Swift aparezca cantando ante de miles de personas en el Foro Sol de la Ciudad de México, pues serán los días 24,25,26 y 27 de agosto cuando la cantautora estadounidense se presente en nuestro país por primera vez.

Si eres uno de los afortunados que obtuvo un boleto para ver a la hermosa rubia en el Foro Sol alguno de los días antes mencionados, debes seguir leyendo esta nota pues no queremos que te lleves una sorpresa no tan agradable, ya que al recinto no podrás ingresar con algunos objetos en especial.

¿Qué es lo que no puedo ingresar al Foro Sol para ver a Taylor Swift?

De acuerdo con la página y redes sociales oficiales de OCESA, empresa que está a cargo de los conciertos de la intérprete de “Shake it off” en la CDMX, para que todos los fanáticos de la rubia tengan una grata experiencia se prohibirá el ingreso al recinto con algunos objetos en especial

A continuación te compartimos todo con lo que no podrás ingresar al Foro Sol para ver a Taylor Swift, así que toma tus precauciones, pues si llevas alguno de los objetos que a continuación te mencionamos, es posible que tengas que deshacerte de éste, cabe señalar que se dividen entre artículos personales, comidas o bebidas, dispositivos electrónicos, carteles y objetos peligrosos.

Artículos personales

Solo se permiten máscaras médicas/COVID o cubrimientos faciales religiosos. No se permiten otras máscaras en las instalaciones.

No se permite ropa, disfraces o efectos personales que puedan impedir la vista de los que están a su alrededor o detrás de usted.

No se permiten esposas ni otros artículos de restricción.

No se permiten animales (excepto animales de servicio para personas con discapacidad).

No se permiten cadenas, carteras con cadena, joyas con tachuelas o espuelas.

No se permiten bicicletas, scooters, patinetas, patines, segways u otros medios de transporte no autorizados.

No se permiten neveras, termos, botellas de agua de metal o cajas de hielo.

No se permiten paraguas.

No se permiten cochecitos de bebé.

No se permiten dispositivos que hacen ruido, como bocinas, campanas, megáfonos, palos de trueno o silbatos.

No se permiten maletines, bolsos o carteras más grandes que un bolso de mano o bolsos que no sean transparentes.



Foto: @ocesa

Materiales y objetos peligrosos

No se permiten armas de ningún tipo (pistoas, municiones, cuchillos de cualquier tamaño, tasers, gas pimienta/mace, etc.). esto también se aplica al personal de las fuerzas del orden público que no esté de servicio y a los titulares de los permisos de portación de armas ocultas.

No se permiten materiales inflamables o que parezcan misiles, fuegos artificiales, bengalas de carretera, bengalas de emergencia, explosivos u otros dispositivos incendiarios.

No se permiten containeres aerosoles, incluyendo protector solar, gas pimienta, espinillera o pintura en aerosol.

No se permiten globos, frisbi, proyectiles, bocinas, radios, campanas, sirenas, instrumentos musicales, puntos laser, palos, varas, bates, clubs, etc.

No se permiten artículos que puedan considerarse un peligro para la seguridad o una molestia para los participantes o invitados.

Estos son algunos de los objetos que no podrás ingresar al Foro Sol.

Foto: @ocesa

Consumibles

No se permiten bebidas alcohólicas.

No se permite comida ni bebida.

No se permiten sustancias ilegales.

No se permiten contenedores de vidrio o metal de ningún tipo.

Carteles

No se permite la distribución de material promocional o comercial no autorizado.

No se permiten folletos, muestras, obsequios ni artículos promocionales.

No se permiten pancartas ni postes.

No se permiten letreros de más de 11" x 17".

No se permite la señalización política.

Dispositivos electrónicos

No se permiten cámaras profesionales o comerciales/equipo fotográfico, cámaras de video, GoPros, dispositivos de grabación de audio o trípodes; no se permitirá la grabación de video o audio (excepto teléfonos celulares personales)

¿Qué es con lo que sí puedo ingresar al Foro Sol para ver a Taylor Swift?

Una vez que conocimos todo con lo que no se permite el acceso al Foro Sol para disfrutar de los conciertos de Taylor Swift, OCESA compartió unas imágenes en donde explica qué objetos si puedes ingresar al recinto.

Lentes

Tapones para oído

Toallas y Tampones (individuales y cerrados)

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser

Friendship brazaletes ilimitados (sujetos a revisión).

Deberás poner mucha atención para evitar que tengas que deshacerte de tus objetos.

Foto: @ocesa

Luego de saber qué bolsas mochilas, y otro tipo de objetos para cargar tus artículos personales no podrán ser ingresados, fanáticos se preguntan qué tipo de bolsas pueden ingresar al Foro Sol, por lo que se pide que lleves bolsas transparentes.

Estas son las medidas establecidas de las bolsas transparentes con las que puedes ingresar

Foto: @ocesa

SIGUE LEYENDO:

