La joven cantante de 33 años, compartió en sus redes sociales las fechas y los lugares que visitará aquí en México, pero si te lo perdiste aquí te hacemos un especial de "The Eras Tour" y las canciones que aún no se confirman pero que podrían estar en incluidas en su gira por CDMX.

Fechas de los 4 conciertos "The Eras Tour"

Taylor hizo el anunció de su gira el 2 de junio, sorprendiendo a todos sus Swifties mexicanos con 4 conciertos en el país.

24 de agosto (Foro Sol - Ciudad de México)

25 de agosto (Foro Sol - Ciudad de México)

26 de agosto (Foro Sol - Ciudad de México)

27 de agosto (Foro Sol - Ciudad de México)

Objetos que no están permitidos en el concierto

Rayos láser

Mascotas

Sombrillas

Drogas

Comidas y bebidas

Cigarros

Mochilas o backspacks

Aerosoles

Armas de fuego o blancas

Cámaras profesionales o equipos de grabación

Pelotas

Botellas de vidrios y latas

Hebillas Grandes

Objetos Permitidos

Lentes de sol

Sombreros y gorras

Baterías Externas

Medicamentos (Necesario mostrar receta médica)

Binoculares sin láser

Toallas sanitarias y tampones en empaques cerrados

Tampones de oído

Canciones

La cantante publicó su más reciente disco titulado "1989 Taylor's Version", un disco muy esperado por sus fans, en el cual podremos escuchar las canciones más sonadas de la cantante como: Blank Space, Welcome to New York, Style, Out of the woods, Shake it off, I wish you would, Bad blood, entre otras.

Dato Swifties

En los últimos conciertos que estuvo dando la cantante, sorprendió a sus fans tocando en acústico con su clásica guitarra y algunas canciones que no estaban incluidas para el concierto. Esperamos que para México tenga una dinámica parecida.