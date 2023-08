¿Qué significan las "pulseras de la amistad" y para qué llevarlos al conciertos de Taylor Swift?

Durante los últimos días se han vuelto virales los famosos "frindship bracelets" o las "pulseras de la amistad", pues en los conciertos de Taylor Swift se han intercambiado miles y miles de estas creaciones caseras; los asistentes terminan el concierto con las muñecas atascadas de artículos. En México no nos podíamos quedar atrás y hasta los papás, mamás, abuelos y un largo etcétera se han puesto a armar estas manualidades con el objetivo de intercambiar como si no hubiera un mañana.

¿Pero qué significa esta tradición? No es más que un intercambio de pulseras entre fanáticas y fanáticos. Cada una de ellas tiene alusiones a los temas de Taylor, y en muchas ocasiones a sentimientos muy personales que esas mismas canciones les han transmitido con el paso de los tiempos. Hay quienes lo expresan literalmente con palabras, otros lo hacen de manera más abstracta, con figuras o colores.

Las pulseras de la amistad son artesanías hechas a mano en la mayoría de las veces. De hecho, es eso lo que les otorga un valor, pues varias tienen un significado muy especial, y poseen sentimientos como tristeza, felicidad, e incluso enojo, rabia y venganza, pero también cariño, amor, pasión.

Y aunque esta tradición ya existe desde hace varios años en los festivales otros géneros musicales, e incluso de otras formas como collares, entre la comunidad de fanáticos de Taylor Swift es un poco más especial debido a que la cantante lo puso directamente en una canción.

El disco Midnights del año 2022, tiene una canción donde hace una declaración de poder, pidiendo que se hagan brazaletes de amistad como una forma de tejer redes de apoyo y espacios seguros ante uan decepción de amor, lo que se tradujo literalmente por los fanáticos. La canción lleva por nombre "You're on your own, kid" y el verso dice:

'Cause there were pages turned with the bridges burned

Everything you lose is a step you take

So make the friendship bracelets

Take the moment and taste it

You've got no reason to be afraid