Taylor Swift en México: ¿Qué canciones cantará en el concierto The Eras Tour del Foro Sol?

Taylor Swift llega por primera vez a México, y su presencia ha causado muchas expectativas entre sus fanáticos que están deseosos de verla en el escenario. Aunque no ha empezado la venta de boletos, las especulaciones sobre como será su concierto "The Eras Tour" en el Foro Sol ya inundan las redes sociales, sobre todo se habla de las canciones que tocará durante el show, que promete ser uno de los más exitosos en la capital.

Fue el pasado 2 de junio cuando la intérprete de "Anti-Hero" confirmó su pequeña gira por América Latina, pues además de estar por primera vez en México, también estará en Buenos Aires, Argentina, y Sao Paulo y Río de Janeiro, ambas ciudades en Brasil. En la capital del país tendrá tres fechas: 24, 25 y 26 de agosto; y para poder comprar boletos, los fans primero tuvieron que hacer un pre-registro en la página de Ticketmaster llamado "Verified Fan".

¿Qué canciones cantará Taylor Swift en el Foro Sol?

Si bien la cantante suele hacer algunos cambios en los setlist de sus conciertos, hay unas temas que no pueden faltar durante sus shows. De acuerdo a Billboard, durante su gira por Estados Unidos, Taylor interpretó los sencillos de sus álbumes de estudio que representan “una era”, por lo que podría tener una lista de éxitos muy similar a la que presentó en su país de origen:

Lover Era

Miss Americana & The Heartbreak Prince

The Man

The Archer

Cruel Summer

You Need To Calm Down

Lover

Fearless Era :

: Love Story

Fearless

You Belong With Me

Evermore :

: Tolerate It

Tis the damn season

Marjorie

Champagne Problems

Willow

Reputation:

Look What Yo Made Me Do

...Ready For It?

Delicate

Don´t Blame Me

Red:

Nothing New

I Knew You Were Trouble

We Are Never Ever Getting Back Together

22 y All Too Well

Folklore :

: y Tears Ricochet

Cardigan

The 1

The Last Great American Dynasty

Betty

Illicit Affairs

Invisible String

1989 :

: Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Style

Blank Space

Midnights

Karma

Mastermind

Vigilante Shit

Bejeweled

Midnight Rain

Lavender Haze

Durante su concierto, Taylor Swift cantará canciones de "cada era" de su carrera Foto: TW@taylorswift13

La cantante, de 33 años, también incluye una canción de The Speak Now Era, "Enchanted", así como una versión acústica de "Would've, Could've, Should've" y "Mine", temas que han enloquecido a los swifters. De igual forma, durante sus shows previos de "The Eras Tour", Taylor ha sorprendido al agregar a sus setlist otros éxitos, haciendo así que cada una de sus presentaciones sea diferente.

Entre los temas que ha tocado están: "Mirrorball", "Tim McGraw", "This Is Me Trying", "State of Grace", "Our Song", "Snow On The Beach", "Cowboy Like Me", "White Horse", "Sad Beautiful Tragic", "Ours", "Death By a Thousand Cuts", "Clean" y "Red", por mencionar algunas. Además, por esas fechas ya se habrá liberado el álbum "Speak Now (Taylor's Version)", el cual es una regrabación del disco del 2010, con colaboraciones como la de Hayley Williams, vocalista de Paramore.

SIGUE LEYENDO:

Taylor Swift en México: ¿Cuánto cuestan los boletos para "The Eras Tour" en el Foro Sol?