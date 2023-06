Taylor Swift llega a México: esto se sabe de su primer concierto "The Eras Tour"

Después de varios años de espera, Taylor Swift por fin llegará con un concierto en México. La cantante confirmó que traerá su "The Eras Tour" el próximo mes de agosto, por lo que sus fanático se han apoderado de las redes sociales para mostrar su emoción y para conocer más detalles de este show. En tanto, la boletera encargada de la venta de los tickes envió la información sobre los registros para los fanáticos y el día en el que se realizará la compra.

Taylor Swift confirma concierto en el Foro Sol

Este viernes 2 de junio, la cantante de "Blank Space" confirmó que se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México. Después de que en redes sociales surgieran varias especulaciones al respecto, por fin se liberó la información oficial en sus redes sociales y para la grata sorpresa de muchos no sólo dará un show, sino que tendrá 3 fechas en el recinto más grande del país que se ubica en la alcaldía Iztacalco.

La gira "The Eras Tour" está programada para el 24, 25 y 26 de agosto en la capital del país. Esta es la primera vez que la intérprete estadounidense se presenta en México, un país en la que cuenta con varios fanáticos que en estos momentos están muy emocionados con su presencia. Sin embargo, no es la única nación que disfrutará de su presencia, ya que también tiene fechas en Buenos Aires, Argentina, y Sao Paulo y Río de Janeiro, ambas ciudades en Brasil.

Comienza el registro para la venta de boletos de Taylor Swift

Minutos después de que se anunciaran los conciertos de Taylor Swift, Ticketmaster, que será la boletera encargada de vender los accesos para ver a la intérprete de "Shake It Off", informó por medio de sus cuentas oficiales que desde este 2 hasta el 7 de junio, los fans se podrán registrar para que puedan acceder a la fina virtual el día que salgan a la venta los tickts. Asimismo, se explica que no es garantía para alcanzar un asiento.

"Verified Fan se está utilizando para ayudar a los fans a obtener boletos para los conciertos de Taylor Swift | The Eras Tour in Mexico. Verified Fan es un sistema de registro para ayudar a filtrar a bots y revendedores de los inicios de venta de boletos, y priorizar que lleguen a manos de los fans que desean asistir a los conciertos. Registrarse en Verified Fan no garantiza la compra de boletos", se puede leer en la página de Ticketmaster.

En tanto en la cuenta de Twitter de la compañía se explica que: "Los fans que reciban un correo electrónico confirmando su acceso podrán unirse a la fila a partir del 13 de junio". De acuerdo a la información proporcionada, el 13 de junio se venderán los boletos para el 24 de agosto, el 14 de junio para el 25 de agosto, y finalmente el 15 de junio para el 26 de agosto, en tanto sólo se puede elegir una fecha y escoger hasta 4 tickets.

Esta medida se toma ante la alta demanda que se ha visto desde que Taylor Swift anunció su gira internacional, y para evitar los recientes problemas que ha tenido la compañía por la venta de boletos a revendedores, duplicados y cancelaciones sin previo aviso, fallas que ahora la mantienen con una demanda colectiva ante la Profeco.