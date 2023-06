Taylor Swift en México: ¿Cuánto cuestan los boletos para "The Eras Tour" en el Foro Sol?

Taylor Swift acaba de apoderarse de las redes sociales debido a que se presentará por primera vez en México. Después de muchos rumores sobre la llegada del "The Eras Tour" a tierra azteca, este viernes se confirmó que el país forma parte de su destino en su gira por Latinoamérica. Debido a esto, muchos fanáticos están investigando y revelando información sobre cuánto cuestan los boletos para ver a la intérprete de "I Knew You Were Trouble" en el Foro Sol.

Este 2 de junio, la intérprete, de 33 años, confirmó que por primera vez visitará México con tres fechas: 24, 25 y 26 de agosto. Debido a que se pronostica una alta demanda de boletos, Ticketmaster, boletera encargada de vender los accesos para ver a la cantante de éxitos como "Shake It Off", anunció que todos los que quieran acudir a los show tendrán que hacer un pre-registro en su página, esto con el fin de evitar los bots y revendedores, sin embargo, no garantiza que se alcance un ticket durante el día de la venta.

"Verified Fan se está utilizando para ayudar a los fans a obtener boletos para los conciertos de Taylor Swift | The Eras Tour in Mexico. Verified Fan es un sistema de registro para ayudar a filtrar a bots y revendedores de los inicios de venta de boletos, y priorizar que lleguen a manos de los fans que desean asistir a los conciertos. Registrarse en Verified Fan no garantiza la compra de boletos", se puede leer en la página de Ticketmaster.

¿Cuánto cuestan los boletos para Taylor Swift en México?

Según información filtrada en redes sociales, los boletos para Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México tienen un costo que oscila de entre los 780 pesos, el más barato, hasta los 7 mil 580, esto sin cargos de servicio o incluir algún paquete, los cuales no se han dado a conocer. Aún falta que sea la compañía encargada del show, de a conocer en sus cuentas oficiales los precios exactos de las entradas y el mapa para "The Eras Tour".

Platino A $7,580

Platino B $6,980

Platino C $5,880

Platino D $4,000

Verde A $4,200

Naranja A $3,680

Verde B $2,580

Naranja B $1,680

Verde C $980

Naranja C $780

General B $1,180

DISCAP $1,180

En tanto, de acuerdo a la información proporcionada por la boletera, el registro es del 2 hasta el 7 de junio, y la venta de boletos inicia el 13 de junio para aquellos que eligieron asistir el 24 de agosto, mientras que el 14 de junio para el 25 de agosto, y finalmente el 15 de junio para el 26 de agosto. Se espera que con esta nueva forma, disminuyan las denuncias por boletos duplicados o cancelaciones sin previo aviso, sin embargo, será hasta que comience la oferta y hasta el show, que se compruebe si este método funcionó.