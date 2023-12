Karla Díaz rompe el silencio sobre los abusos y maltratos que sufría siendo parte de las Jeans

Karla Díaz es una cantante y actriz mexicana conocida por su participación en el grupo musical mexicano Jeans, una de las bandas de pop femeniles más exitosas de todos los tiempos en México, la cual ha colocado diversos éxitos con álbumes como "Cuando la Noche" y "Tercer Cielo".

Ahora la famosa intérprete de canciones como "Enferma de Amor" y "Pepe" fueron éxitos populares se ha colocado en el centro de los reflectores más que de costumbre debido a que ha roto el silencio respecto a diversos malos tratos y problemas que vivió dentro de la agrupación.

Karla Díaz estuvo 11 años en Jeans. Foto: ig @karladiazof

Seguir leyendo:

VIDEO: Karla Díaz de JNS no estudió, revela la fuerte razón por la que a fuerzas terminó la prepa abierta

Karla Díaz confiesa que tras salir de Jeans pidió trabajo en una popular cafetería porque no le fue bien como solista

Recordemos que actualmente Karla Díaz tiene un exitoso programa propio de entrevistas a famosas personalidades llamado "Pinky Promise", sin embargo, ahora la famosa es quien ha hablado sobre sus experiencias personales y fue durante una reciente entrevista que reveló los malos tratos que llegó a sufrir dentro de Jeans.

La exitosa influencer reveló que durante su estancia en el grupo Jeans (al cual entró en 1996,reemplazando a una de las integrantes originales, Tabatha Vizzuet) tuvo que enfrentar diversas situaciones incómodas en su estancia en esta banda. Fue durante una conversación con Jorge 'El Burro' Van Rankin para su canal de YouTube "N Estado Burresco" que la famosa decidió hablar sobre lo que vivió al lado de sus compañeras, quienes también fueron víctimas de diversos maltratos.

"No podíamos decidir nada. De pronto en los vestuarios era de 'te vas a poner esto', pero no me siento bien, estás en la pubertad, no te favorecían, no tienes libertad de decir no me siento cómoda con esto", reveló.