Karla Díaz confiesa que tras salir de Jeans pidió trabajo en una popular cafetería porque no le fue bien como solista

Hoy en día Karla Díaz es conocida por conducir el programa Pinky Promise dentro de la plataforma YouTube, pero también se le recuerda por su participación dentro de la agrupación Jeans, que le dio frescura a la música pop de los años 90. Ella ingresó en 1997 en sustitución de Tábatha Vizuet y permaneció ahí hasta el 2008.

A pesar del gran éxito que alcanzó después de su experiencia no la pasó nada bien pese a que tuvo varios proyectos como solista. Aseguró que atravesó una "transición enorme y fueron momentos bien duros" porque estuvo en su zona de confort tras estar por varios años con el grupo.

"Creo yo que esos años fueron cruciales. Intenté hacer un disco, hice unas canciones en inglés, de pronto también empecé a conducir como eventos, pero realmente no tenía algo tan claro. O sea, no me llenaba tanto...", declaró la cantante quien hoy está más feliz que nunca por el proyecto rosa que conduce y fue reconocido en Nueva York, Estados Unidos.

¿Karla Díaz pidió trabajo en una reconocida cafetería?

Karla Díaz, quien también es empresaria, aseguró que tras su salida de Jeans no tuvo buenos momentos y su economía poco a poco se vio afectada, pues sus ahorros comenzaron a escasear. Ante esta situación no dudó en pedir trabajo, como muchas personas lo hacen, a una cafetería reconocida.

"Estaba yo ya tan necesitada de trabajar porque evidentemente los ahorros se van, uno no puede vivir eternamente de los ahorros y de verdad que de mandar solicitud en una cafetería muy conocida, que a todos nos encanta, a ese grado y no porque le esté restando sino porque no tiene nada que ver con lo que venía yo haciendo que era la música... me agarré de esos miedos y dije 'algo tengo que hacer'", reveló la cantante.

Los conductores de De Primera Mano explicaron que el programa "La más draga" fue el medio que le abrió al panorama a Karla Díaz para reinventarse, pues a pesar de que pasó sin pena ni gloria, la llenó de ideas para crear Pinki Promise, mismo que estrenará su cuarta temporada este 11 de marzo bajo el concepto "Takes Los Ángeles".

Pinky Promise estrenará su 4a temporada (Foto: Instagram @pinkypromisetv)

