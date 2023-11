VIDEO: Karla Díaz de JNS no estudió, revela la fuerte razón por la que a fuerzas terminó la prepa abierta

Famosa por ser parte del grupo pop JNS y por ser la conductora del programa para YouTube Pinky Promise, Karla Díaz se ha ganado el corazón de millones de personas que disfrutan de su carisma en el escenario o en plataformas digitales, pues aunque su vida es pública hay una revelación que pocas veces hace y que tiene que ver con su nivel de estudios.

La estrella fue descubierta por sus compañeras del grupo en una entrevista que llevaron a cabo, ahí mencionaron que Karlita como le dicen de cariño no era muy buena para la escuela, situación que la hizo no querer continuar con su educación superior y prefirió dedicarse a la música y el espectáculo, tal y como lo hace hasta la actualidad.

Es la conductora de Pinki Promise. IG/karladiazof

¿Cuál es el nivel de estudios de Karla Díaz de JNS?

Lo que dio a conocer la estrella a sus compañeras y a la audiencia es que solo terminó la prepa y fue en modalidad abierta, ya que no se considera buena estudiante, por lo que sus compañeras la motivaron a no dejar de lado la escuela y terminar solo ese nivel educativo, sin pretender hacer alguna licenciatura o ingeniería

“Yo estudié hasta la prepa, hice la prepa abierta junto con mi camarada (Regina), a mi jamás me gustó la escuela, yo siempre odié la escuela, siempre lo hacía por mis papás por que era como ‘oye quiero ser artista y me encantaría estar en el escenario’ así de niña y mi papá siempre decía ‘si puedes, pero necesitas aprender matemáticas para saber contar tu dinero’ realmente por ellos es que terminé a duras penas”, es lo que confesó la cantante.

¿Cuántos años tiene Karla Díaz de JNS?

Karla Díaz del grupo JNS cumplió este 2023 39 años (18 de abril de 1984), la estrella empezó en el espectáculo a temprana edad, desde pequeña demostró su interés en la música y el baile, y para el año 1997 se incorporó al grupo juvenil Jeans que ahora es conocido como JNS y con el que sigue conquistando ferias, palenques y los recintos más importantes.

Cabe resaltar que recientemente la agrupación fue criticada por el baile poco enérgico, ya que mencionan que ya no es lo que antes y que incluso han dicho que ya les están pegando los años, razones por las que no se mueven, ante estas palabras las celebridades dieron replica y explicaron que solo se trató de una coreografía que no estaba ensayada.

Es una de las integrantes de JNS. IG/karladiazof

SIGUE LEYENDO

Integrantes del 90's Pop Tour afirman que su controversial baile se debió a una falta de ensayo y desmienten los rumores sobre ello

Pedro Sola se lanza en contra de Karla Díaz y Pinky Promise: "Todo rosa de una cursilería que ya sabes”