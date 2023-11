Nodal y Cazzu: tras rumores de infidelidad, la pareja comparte romántico momento

Desde hace unas horas en redes sociales ha circulado la versión de una joven llamada Ivette Saldívar quien detalla que tuvo un supuesto encuentro con Nodal el cual concluyó con un beso de piquito, dejando entrever la infidelidad que el cantante sonorense le hizo a Cazzu.

Pese a los rumores de que esto ocurrió, la pareja no deja que este tipo de información arruine su relación pues los papás de Inti demostraron que se encuentran más enamorados que nunca, pues recientemente asistieron a un concierto.

Para nadie es un secreto que Nodal es gran amigo del cantante de salsa Marc Anthony, por lo que el sonorense y su novia Cazzu quien además es madre de su hija Inti, asistieron al concierto que el “rey de la salsa” ofreció en Guadalajara este 8 de noviembre.

La feliz pareja se dio cita en el Auditorio Telmex, recinto en donde Marc Anthony se presentó la noche de anoche, ambos disfrutaron uno a uno de los temas del estadounidense.

Foto: IG Nadia Ferreira

Los cantantes son grandes amigos

Sin embargo, lo que llamó la atención es la forma en que Christian Nodal no se cansa de presumir a la madre de su hija Inti, pues sin importar cuánto tiempo llevan como pareja, la pasión entre ellos no acaba.

Nodal no se cansa de presumir a su novia Cazzu pic.twitter.com/nRnbJ3eUNC — señora chisma (@sritachisma) November 9, 2023

Por su parte Cazzu, también compartió en sus estados de Instagram, lo bien que la pasa con el padre de su hija y lo enamorados que siguen el uno del otro, pues disfrutaron el tema “¿Qué precio tiene el cielo?”, ahí Nodal se le acercó muy enamorado mientras que “La jefa” cantaba la canción antes mencionada.

Con esto, queda atrás todo rumor sobre que la relación entre Nodal y Cazzu pudiera estar fracturada, debido a una presunta infidelidad por parte del mexicano, pues todo parece indicar que la pareja está más feliz que nunca.

Como lo comentamos al inicio de esta nota, en las últimas horas, se ha viralizado un video en Tiktok en donde una joven de nombre Ivette narra su encuentro con un famoso cantante de regional mexicano.

Y aunque la chica jamás menciona directamente a Nodal, como siempre, internet hizo lo suyo y aseguran que se trata del sonorense, pues la joven dio algunas pistas y éstas fueron que recientemente acaba de ser papá y que además se parece mucho al hermano de la joven.

“Me ha estado mandando mensajes, pero solo le contesté una vez, y es que se parece a mi hermano, por eso no me puedo fijar en él, aparte el vato es casado y la esposa acaba de ser mamá, los hombres son bien cabro… a veces, yo no quiero ser funada por la sociedad por separar familias”,dijo Ivette en su video