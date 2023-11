Christian Nodal es acusado de serle infiel a Cazzu con una fan: “nos dimos un besillo”

Christian Nodal nuevamente se encuentra en el ojo del huracán y esto se debe a que fue señalado de haberle sido infiel a Cazzu con una fan, quien utilizó su cuenta de TikTok para ofrecer distintos detalles de su fugaz romance, por lo que, como era de esperarse, el intérprete de éxitos como “Botella tras botella” y “Adiós amor” se convirtió en blanco de todo tipo de críticas.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la fan en cuestión no fue explícita y en ningún momento de su relato dijo el nombre de Christian Nodal, sin embargo, dio una serie de pistas que dieron pie a que miles de internautas concluyeran que se trataba del sonorense de la persona de quien estaba hablando.

Christian Nodal se convirtió en blanco de fuertes críticas en redes sociales. Foto: IG: nodal

Sigue leyendo:

VIDEO: Christian Nodal le lleva mariachi a otra famosa cantante ¿Problemas con Cazzu?

Belinda revela la fecha del lanzamiento de su nuevo sencillo, asegura tiene dedicatoria especial, ¿va para Nodal?

¿Christian Nodal le fue infiel a Cazzu con una fan?

Fue a través de TikTok donde la usuaria identificada como Ivette Saldívar realizó la publicación en la que habría confesado haber tenido un fugaz romance con Christian Nodal, a quien como se dijo antes, no nombró de forma explícita en su video.

De acuerdo con el relato de la joven, el encuentro con este cantante ocurrió en un antro de la ciudad de Aguascalientes y el intérprete habría quedado encantado con los ojos de la joven, por lo que de inmediato se lanzó a su conquista y la invitó a un after donde estuvieron conviviendo para finalmente llevarla a su casa acompañada de todo su equipo de guardaespaldas.

Según la joven, antes de entrar a su casa intercambiaron números y se despidieron con “un besillo de piquito”, además, comentó que desde entonces el cantante ha estado insistiendo para un nuevo encuentro, pero la joven asegura que solo le respondió una vez, pero dejó de hacerlo al descubrir realmente como es la vida del cantante, además, señaló que no se sentía atraída por él ya que tiene cierto parecido físico con su hermano, lo cual, fue clave para que se involucrada al sonorense en el caso.

¿Por qué aseguran que Christian Nodal le fue infiel a Cazzu?

Además de mencionar el parecido físico de su hermano con este misterioso cantante, la joven dio otras pistas que hicieron que los internautas señalaran a Christian Nodal como un infiel ya que la joven mencionó que su galán estaba casado y que recientemente su esposa se había convertido en madre, lo cual, coindice con la actual situación del sonorense y su pareja, la rapera argentina, Cazzu.

Cientos de internautas aprovecharon el parecido físico entre el hermano de la tiktokter con Nodal para señalar al cantante como infiel. Foto: TikTok: ivette.saldivar

“Me ha estado mandando mensajes, pero solo le contesté una vez, y es que se parece a mi hermano, por eso no me puedo fijar en él, aparte el vato es casado y la esposa acaba de ser mamá, los hombres son bien cabro… a veces, yo no quiero ser funada por la sociedad por separar familias”, señaló la joven en su video, quien para cerrar aseguró que debido a su desinterés el cantante decidió bloquearla.

Como era de esperarse, el video de la joven se hizo viral en muy poco tiempo y debido a las pistas que dio, cientos de internautas señalaron a Christian Nodal como el cantante en cuestión, sin embargo, pese a todos estos señalamientos, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” ha preferido mantenerse al margen y no ha emitido ni una sola declaración al respecto.