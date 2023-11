Carin León le hace el “fuchi” a un dueto con Christian Nodal asegura que no le vibra: “Yo hago duetos con amistades”

Dos de los sonorenses que están triunfando dentro de la música regional mexicana son Carin León originario de Hermosillo y Christian Nodal nacido en Caborca, ambos famosos han conquistado los corazones de las personas con su voz e interpretación y ya hay quienes pedían una colaboración musical, pero esto fue descartado en su totalidad por uno de ellos

Carin León fue quien dijo que no le interesa hacer una canción con Nodal, pues asegura que en solo realiza duetos con sus amigos y al parecer el novio de Cazzu no forma parte de su vínculo cercano, ya que aseguró que trabaja con la gente que va llegando a su vida y sobre todos con quienes presume sus allegados.

Carin León sigue triunfando en la música. Captura de pantalla FB/Carin León

“Estamos bien la verdad, no tengo necesidad ahorita como de decir si hago dueto con alguien más, yo soy de las cosas que van llegando y que van vibrando, si no vibra por un lado, no vibro yo tampoco y adelante con las cosas, no está en mis planes, no está en los planes de él, es irrelevante, yo hago duetos con amistades con gente que es mi amiga con gente con la que vibro con la que convivo”, es lo que aseguró Carin León.

En los comentarios de la publicación no se hicieron esperar los que mencionaron que el motivo por que no hace un dueto con Nodal, es porque ya tiene varios con Grupo Firme, cuyo vocalista es Eduin Caz quien sostiene una enemistad con Christian, además los fanáticos expresaron que cada uno tiene un estilo y no siempre tienen que estar en relación con todos sus colegas, mientras que otros mencionaron que el ex de Belinda está en su mejor momento de carrera y Carin también avanza.

Carin León dice que no necesita hacer duetos con nodal Captura de pantalla FB/Carin León

¿Carin León hará dueto con Pepe Aguilar?

Aunque no será con Nodal, Carin León ya tienen preparada una canción con una estrella musical, pues todo corresponde a que el sonorense unirá su voz a la de Pepe Aguilar, tal y como recientemente pasó con Ángela Aguilar, los famosos unieron su voz para un palomazo del sencillo “Perdóname” y todos los que disfrutaron del video ya piden con ansias que la lleven a plataformas.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Carin León?

Carin León ha conquistado al público con temas como “La boda del huitlacoche”, que cabe destacar fue de las primeras que se volvieron virales, además tienen varios duetos con Grupo Firme en donde destacan “El tóxico”, recientemente enamoró a la audiencia con el sencillo “la primera cita” que se convirtió en los más románticos, sin dejar atrás otras melodías como “Que vuelvas” con Grupo Frontera y “Según quien” con Maluma.