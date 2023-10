¿Traiciona su privacidad? Hermana de Christian Nodal comparte fotografía inédita de su sobrinita

Anteriormente era bastante común que las parejas de famosos vendieran la exclusiva de las primeras imágenes de sus hijos a reconocidas revistas de espectáculos, algo que en la actualidad ha dado un viraje considerable, ya que la nueva generación de padres y madres de familia ha cobrado conciencia de lo importante que resulta resguardar la privacidad de los menores, a los cuales sólo muestran de manera que su identidad permanezca en anonimato.

Prueba de ello son Christian Nodal y Cazzu, quienes a pesar de haber compartido con sus fans que estaban esperando a su primera hija, esperaron mucho tiempo para hacer oficial la noticia, pues fue hasta que la Nena Trampa subió a un escenario con una panza de gestación que la primicia de que el representante del regional mexicano y la rapera argentina esperaban un hijo se confirmó. Posterior a ello, ambos han decidido compartir imágenes de su pequeña, siempre optando por sólo mostrar una parte de su cuerpecito, práctica que la hermana del intérprete de "Te fallé" podría haber contravenido, pues este fin de semana publicó una imagen inédita de su sobrina.

La pareja de famosos ha sido muy reservada con las fotografías que comparte de su hija / Foto: Instagram

Hermana de Nodal comparte foto inédita de la hija de Cazzu

Lejos de dejar la imagen como publicación fija en su cuenta de Instagram, Amely Gonzalez Nodal fue bastante cautelosa al compartir una pic en la que se aprecian su hijo y su sobrina, quienes nacieron con algunos días de diferencia, algo que llenó a la familia de popular cantante de mucha dicha.

Sin embargo, esta alegría podría verse eclipsada si es que Nodal o Cazzu consideran que Amely incurrió en una falta en su acuerdo de confidencialidad de su primogénita, ya que no se sabe si esto fue con consentimiento de los cantantes, quienes se han mantenido muy herméticos respecto a la información que comparten de la pequeña, quien en semanas de nacida se ha convertido en el tema de conversación en diversos foros de redes sociales, donde incluso algunos fans de Nodal siguen recordando su relación romántica con Belinda, quien ya no hace ningún tipo de referencia a su ex.

Christian Nodal no se ha manifestado respecto a la foto que compartió su hermana en redes sociales / IG: ???amely.nodal

Y hablando de los seguidores del cantante, para desgracia de sus fans que están ansiosos de ver el rostro de su hija, la foto que la hermana de Nodal compartió de la hija de Cazzu no muestra a detalle la carita de la nena que sigue siendo un enigma para el público en general.

Pues en la pic posteada en instastories, la hermana de Nodal sólo se limitó a destacar cómo es que su hijo y su sobrina conviven desde su nacimiento, esto sin exponer el rostro ni la totalidad del cuerpo de los menores, quienes sólo muestran su torso y sus manitas en la imagen que cuenta con un filtro verde neón que destaca la ropita con la que se viste a los nuevos integrantes de la familia del compositor mexicano.

