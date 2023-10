Cazzu y el lujoso paseo de su hija con Christian Nodal en una carriola de 120 mil pesos

Cazzu y Christian Nodal se suman a la lista de celebridades que han optado por cuidar la privacidad de sus hijos al no mostrar su rostro en redes sociales, aunque no por ello han dejado de compartir tiernas postales en la que disfrutan momentos junto a su primogénita. La más reciente captó la atención de los fans, pero no por la faceta del cantante como papá sino por los lujos de los está rodeada la bebé y como muestra la costosa carriola en la descansaba.

El pasado 14 de octubre la pareja celebró el primer mes de su hija -de quien no han revelado el nombre-, y para ello la trapera argentina compartió una tierna postal en la que se puede ver a la estrella de regional mexicano dando un paseo mientras lleva a su pequeña en la carriola. Todo indica que se encontraban en la casa que habitan en Argentina, pues ha sido el escenario de otras postales publicadas en redes sociales en las que se aprecia a detalle la alberca que está a un costado.

La lujosa carriola en la que Christian Nodal pasea a su hija es de la marca de lujo Dior. Foto: IG @cazzu

Aunque la faceta del intérprete de “Botella tras botella” enterneció a sus fanáticos, algunos notaron el detalle en la carriola que pone en evidencia los lujos de los que ya está rodeada la bebé a su corta edad. Se trata de un carrito de la marca de lujo Christian Dior cuyo costo ronda los 6 mil 500 euros, es decir, poco más de 120 mil pesos mexicanos, y que, de acuerdo con el sitio web de la casa de moda francesa, está elaborada con detalles en piel.

Cazzu y Nodal rodean a su hija de lujos

Esta no es la primera vez que los cantantes muestran más de los costosos artículos con los que rodean a su pequeña hija, pues las conmovedoras fotografías compartidas por la llamada “Nena Trampa” revelan detalles que han dejado sin aliento a los fanáticos al probar que no escatiman en gastos cuando se trata de su primogénita que lleva lo mejor en la industria de la moda a tan sólo semanas de nacida.

El costoso conjunto que lució la hija de Christian Nodal y Cazzu. Foto: IG @cazzu

Tal y como ocurrió con la postal en la que se observa a la bebé con lo que parece ser la clásica chambrita rosa con un diseño tejido que se puede ver usualmente en los recién nacidos, aunque en esta prenda los pequeños orificios que la decoran en el suéter forman la palabra Dior revelando que se trata de un conjunto de alta costura.

De acuerdo con el sitio web de Christian Dior, el conjunto consta de pantalón, gorro y chambrita que se puede encontrar tanto en rosa o anaranjado con tonos pastel. El costo es de 820 euros, el equivalente a 15 mil 500 pesos mexicanos.

